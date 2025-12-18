Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τη χθεσινή αντιπαράθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του Άκη Σκέρτσου και τις αναφορές της αρχηγού της κας. Κωνσταντοπούλου στη δικαστικό, σύζυγο του υπουργού Επικρατείας.

«Είναι προσωποποίηση του φασισμού και του σεξισμού. Ντροπή και μόνο η παρουσία της στο κοινοβούλιο. Λειτουργεί με φασιστικούς όρους. Να θυμηθούμε τι έκανε ως πρόεδρος της Βουλής; Θεωρεί ότι είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσει πολιτικά. Όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί να κάνει καριέρα στις πλάτες συγγενών νεκρών, τα υπόλοιπα κόμματα δεν το σκέφτονται αυτό;» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Ακόμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πέταξε «καρφιά» για το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να το κατονομάσει λέγοντας: «όταν γίνουν θύματα και αυτοί θα το καταλάβουν. Πρέπει να αντιδράσουν προτού να είναι αργά».