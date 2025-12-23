Η Μαρία Συρεγγέλα προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Όπως υποστηρίζει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτηρίζει συνεργάτιδα της κ. Συρεγγέλα την εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Ολόκληρη η δήλωση της κ. Μαρίας Συρεγγλελας:

«Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες της», ανέφερε την Τρίτη (23/12) η Μαρία Συρεγγέλα, προαναγγέλλοντας μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ’ επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της.

Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες. Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».