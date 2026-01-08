Έφτασε η ώρα της πληρωμής για το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας), που αφορά τόσο μισθωτές όσο και μη μισθωτές μητέρες, δηλαδή ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνει την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Η πληρωμή αφορά εργαζόμενες μητέρες που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρόκειται για την πρώτη καταβολή επιδομάτων μητρότητας για το 2026. Σε αυτήν εντάσσονται οι αιτήσεις που οριστικοποιήθηκαν από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως και 15 Ιανουαρίου 2026.

Το επίδομα καλύπτει συνολικά 119 ημέρες άδειας, εκ των οποίων 56 ημέρες πριν και 63 ημέρες μετά τον τοκετό.

Το ύψος του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με τις ασφαλιστικές αποδοχές κάθε μητέρας, βάσει των ισχυουσών ασφαλιστικών διατάξεων.

Από την επικείμενη πληρωμή εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων.

Εκτός καταβολής παραμένουν:

οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του Δημοσίου,

οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς ο κανονισμός του Ταμείου δεν προβλέπει τη συγκεκριμένη παροχή,

οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, για τις οποίες οι αποδοχές καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη.