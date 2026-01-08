Η νέα χρονιά ξεκινά δυναμικά για τη Skoda στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου με έντονη επικοινωνιακή και εμπορική δραστηριότητα. Από τις 2 Ιανουαρίου, στον «αέρα» βρίσκεται η νέα τηλεοπτική καμπάνια της μάρκας, με πρωταγωνιστή το Skoda Fabia και τον Χρυσό Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου.

Η δεύτερη τηλεοπτική ταινία ελληνικής παραγωγής τοποθετεί το Fabia στον απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο, αναδεικνύοντας τον δυναμικό χαρακτήρα και την οδηγική του ταυτότητα μέσα από σύγχρονη κινηματογραφική αισθητική και εντυπωσιακά οδηγικά πλάνα.

Η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, ενός αθλητή παγκόσμιας κλάσης με διεθνείς διακρίσεις, ενισχύει ουσιαστικά το μήνυμα της καμπάνιας. Το προφίλ και οι αξίες που εκπροσωπεί συνδέονται με τη φιλοσοφία της Skoda, προσδίδοντας στην επικοινωνία έναν σύγχρονο και αξιόπιστο χαρακτήρα.

Το τηλεοπτικό πλάνο επικοινωνίας ξεκινά στις 2 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει πέντε εβδομάδες, με προβολή σε όλα τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς και σε επιλεγμένους αγώνες συνδρομητικών καναλιών. Η τηλεοπτική επικοινωνία υποστηρίζεται παράλληλα από ψηφιακές ενέργειες, ενισχύοντας τη συνολική δυναμική της καμπάνιας.

Η καμπάνια συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εμπορικό μήνυμα, που ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Fabia στην κατηγορία του. Το Skoda Fabia διατίθεται με τιμή από 17.950€, ενώ η νέα πλούσια έκδοση Selection Plus ξεκινά από 20.950€, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό εξοπλισμού, ποιότητας και αξίας.

Η νέα έκδοση Selection Plus ενισχύει ουσιαστικά τη σχέση αξίας–τιμής που χαρακτηρίζει το Skoda Fabia. Το Fabia Selection Plus διατίθεται σε πιο ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις Selection, προσφέροντας πλέον σημαντικά πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό όπου περιλαμβάνονται:

Κάμερα οπισθοπορείας

KESSY – σύστημα κεντρικού κλειδώματος