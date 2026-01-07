Ένα 13χρονο κορίτσι καταρρέει στο Περιστέρι ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ. Οι φίλοι της που βρίσκονται μαζί της σαστίζουν.

Με ασθενοφόρο η μαθήτρια μεταφέρθηκε ζαλισμένη, στο νοσοκομείο Παίδων για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι φίλοι της είπαν στους αστυνομικούς ότι αγόρασαν μια φιάλη βότκα από ένα περίπτερο της περιοχής.

«Δε ξέρω πώς το πήραν και το ποτό εάν βάλαν κάποιο μεγαλύτερο παιδί… Το παιδί είναι καλά. (Αισθάνθηκε) κάποια αδιαθεσία, ίσως επειδή δεν είχε πιει ποτέ… Η μητέρα του το είχε πάει κανονικά στη φίλη του, τα πιτσιρίκια κάνανε, κάποια παραποντιά. Όλα αυτά που γίνονται, είναι από το ίντερνετ δηλαδή παρασύρονται από τα challenge, να δοκιμάζουν κρυφά ποτά», είπε ο πατέρας της.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον πατέρα της ανήλικης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, όπως και στον 52χρονο ιδιοκτήτη του περιπτέρου επειδή διέθεσε αλκοόλ σε ανήλικους.

«Δεν υπήρχε περίπτωση να πουλήσω αλκοόλ σε ανήλικα παιδιά. Μία φιάλη βότκα αγόρασε ένας νεαρός άνω των 18 ετών», δήλωσε ο ιδιοκτήτης.

Θάνατος στο Μεταξουργείο

Μόλις τον περασμένο Οκτώβριο ένα κορίτσι 16 ετών έχασε τη ζωή του στο Μεταξουργείο, έξω από νυχτερινό κλαμπ ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ και παρότι οι νόμοι έχουν αυστηροποιηθεί για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, κάποιοι ακόμη και τώρα κάνουν τα στραβά μάτια.

«Εάν τα επίπεδα του αλκοόλ στο αίμα ανέβουν πάρα πολύ, τότε αυτό επηρεάζει και τον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα της μέθης, ζάλη, αποσυντονισμός και σε βαρύτερες καταστάσεις που το αλκοόλ έχει ανέβει πάρα πολύ, απώλεια των αισθήσεων ή και κώμα ή και θάνατος», είπε ο Κωνσταντίνος Νταλούκας, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.

Η 13χρονη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο το πρωί και αναρρώνει.