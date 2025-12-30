Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε μια 15χρονη έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη νύχτα της 28ης προς την 29η Δεκεμβρίου η ανήλικη αγόρασε ένα μπουκάλι αλκοολούχου ποτού από μίνι μάρκετ της περιοχής.

Λίγο αργότερα, φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα του ποτού, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη αδιαθεσία. Οι οικείοι της ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και η 15χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Οι γιατροί παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και, αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας της, η ανήλικη έλαβε εξιτήριο.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του υπευθύνου του μίνι μάρκετ, καθώς φέρεται να διέθεσε αλκοόλ σε ανήλικο άτομο, πράξη που απαγορεύεται από τη νομοθεσία.