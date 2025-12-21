Δύο διαφορετικά περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους σημειώθηκαν στην Κρήτη, για τα οποία η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις των υπευθύνων των επιχειρήσεων που σέρβιραν τα ποτά. Επίσης συνελήφθη και η μητέρα του ενός ανηλίκου.

Ειδικότερα, το ένα ανήλικο αγόρι ήπιε αλκοόλ σε μπαρ στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να αισθανθεί αδιαθεσία και να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, το παιδί συμμετείχε σε κοινωνική εκδήλωση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το περιστατικό και προχώρησαν στη σύλληψη μίας 53χρονης ημεδαπής, υπεύθυνης του εν λόγω καταστήματος. Η συλληφθείσα κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανήλικων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα-Πεδιάδας, στην Κρήτη.

Κρήτη: Δεύτερο περιστατικό στα Χανιά

Την ίδια ώρα ακόμα ένα περιστατικό μέθης ανηλίκων απασχόλησε τις διωκτικές αρχές στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Χανίων.

Και πάλι ένα ανήλικο αγόρι βρέθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου και κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί και αυτός στο κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί για την υπόθεση αυτή συνέλαβαν τον 48χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και την 49χρονη μητέρα του παιδιού. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου.