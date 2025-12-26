Δύο ανήλικοι, ηλικίας 14 και 16 ετών, μεταφέρθηκαν το βράδυ των Χριστουγέννων σε νοσοκομεία της Πάτρας σε κατάσταση μέθης, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς τους από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην πρώτη περίπτωση ο 14χρονος, που βρισκόταν σε οικισμό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας για τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο 16χρονος διακομίστηκε επίσης στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας σε κατάσταση μέθης. Μετά την αρχική φροντίδα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Για τα περιστατικά συνελήφθησαν ο πατέρας του 14χρονου και η μητέρα του 16χρονου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.