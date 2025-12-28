Στην Πάτρα συνελήφθη αργά το βράδυ του Σαββάτου ο υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο οποίος κατηγορείται για πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων. Αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών έκαναν έλεγχο στο κατάστημα που λειτουργούσε ο κατηγορούμενος ως προσωρινά υπεύθυνος.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε πωλήσει αλκοολούχα ποτά σε τρία ανήλικα αγόρια, δύο ηλικίας 16 ετών και ένα 17 ετών.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για τα περαιτέρω.