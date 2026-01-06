Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου 2025, όταν καλεσμένος βρέθηκε ο Γιάννης Ντόνας, επί 18 χρόνια στενός συνεργάτης του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη. Ο σκηνοθέτης μίλησε με συγκίνηση για τη μακρόχρονη συνεργασία τους, τις στιγμές που μοιράστηκαν και τη βαθιά ανθρώπινη σχέση που τους ένωνε.

Τα 18 χρόνια συνεργασίας με τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο Γιάννης Ντόνας άρχισε την τοποθέτησή του με λόγια συγκίνησης, αναφερόμενος στο κοινό τους ταξίδι. «Η ζωή είναι στιγμές. Και χθες για μένα φύγανε στιγμές από 18 υπέροχα χρόνια της ζωής μου. Γιατί ήμουνα μ’ έναν άνθρωπο που τον αγάπησα και με αγάπησε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι βρισκόταν καθημερινά «στο αυτί του» επί σχεδόν δύο δεκαετίες, τονίζοντας πως η σχέση αυτή βασίστηκε στην εμπιστοσύνη, την ισορροπία και τη συνεργασία. Αυτά τα στοιχεία, όπως είπε, καθόρισαν όχι μόνο την επαγγελματική αλλά και την προσωπική τους ζωή.

Η αγάπη του κοινού και το επεισόδιο με το μουστάκι

Με χιούμορ και νοσταλγία, ο Γιάννης Ντόνας θυμήθηκε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, όταν ο Γιώργος Παπαδάκης αποφάσισε να ξυρίσει το εμβληματικό του μουστάκι. Η αντίδραση του κοινού ήταν άμεση και έντονη, με το τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής να «παίρνει φωτιά».

Όπως ανέφερε, οι τηλεθεατές ένιωθαν πως χωρίς το μουστάκι «δεν ήταν ο Γιώργος μας», αποδεικνύοντας έτσι το βάθος της σχέσης που είχε ο δημοσιογράφος με το κοινό του.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ως καθημερινή συντροφιά

Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συνέντευξης, ο σκηνοθέτης μίλησε για τον ρόλο που είχε ο Γιώργος Παπαδάκης στη ζωή χιλιάδων τηλεθεατών. «Το πρωινό κοινό είναι ένα κοινό με προβλήματα, με ανάγκες. Ξέρετε τι σημαίνει να μπαίνεις στο σπίτι του άλλου πριν πιει καφέ και να περιμένει να του πεις μια καλημέρα;», ανέφερε.

Ο Γιάννης Ντόνας πρόσθεσε, εμφανώς συγκινημένος, ότι για πολλούς μοναχικούς ανθρώπους ο δημοσιογράφος ήταν η καθημερινή τους παρέα, μια σταθερή παρουσία που συνόδευε την αρχή κάθε ημέρας.