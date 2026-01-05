Στον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη αναφέρθηκε ο Γιώργος Αυτιάς ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον δημοσιογράφο στον ΑΝΤ1. «Εάν μαζευτούμε όσοι ανέδειξε ο Γιώργος Παπαδάκης, δεν ξέρω ποιο στάδιο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε», είπε ο Γιώργος Αυτιάς στο «Buongiorno».

«Θυμάμαι κάποια στιγμή, όταν ήταν να φύγει ο Τέρενς Κουίκ από την τηλεόραση του ΑΝΤ1, έγινε μία σύσκεψη μεταξύ σκηνοθετών και κορυφαίων στελεχών ποιος θα κάλυπτε τη θέση του. Τότε πέσανε μερικά ονόματα. Ο Γιώργος μπήκε στη μέση και είπε “θέλω τον Γιώργο Αυτιά το πρωί για τα οικονομικά”».

«Είχε τη δυνατότητα από το απόλυτο μηδέν να καλύψει το κενό. Πάντα έλεγε “κράτα 10 θέματα στη μπάντα για να τα έχουμε”. Επειδή τότε δεν υπήρχαν τα site να βλέπουμε ειδήσεις το πρωί, μου ζήτησε να πηγαίνω στις 04:30 να βλέπω τις εφημερίδες του υπουργείου Οικονομικών, ώστε η εκπομπή να έχει που το πάνε οι εφημερίδες. Έτσι, από πολύ νωρίς είχαμε αυτή την ενημέρωση».

«Η ευγνωμοσύνη απέναντί του είναι το ελάχιστο. Ο Γιώργος δημιουργούσε ειδησεογραφία. Δημιουργούσε ένα θέμα και επί 15 μέρες ήταν στην κορυφή της οικονομικής και πολιτικής ατζέντας. Γιώργο, πάντα θα σε ευγνωμονώ για ότι έχεις κάνει για μένα», είπε.