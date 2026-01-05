Θλίψη σκόρπισε στον δημοσιογραφικό κόσμο και στο ευρύ κοινό η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη. Ο εμβληματικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λαϊκού Νοσοκομείου, ο Γιώργος Παπαδάκης διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσηλευτικό ίδρυμα έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Παρά τις επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:26.

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής τηλεόρασης. Βρέθηκε επί δεκαετίες στο τιμόνι της μακροβιότερης τηλεοπτικής εκπομπής με τον ίδιο παρουσιαστή, καθώς κανένα άλλο πρόγραμμα της ιδιωτικής τηλεόρασης, από την ίδρυσή της, δεν μεταδόθηκε για τόσες σεζόν με τον ίδιο οικοδεσπότη.

Στις 4 Ιουλίου 2025 εμφανίστηκε για τελευταία φορά μπροστά στις κάμερες της εκπομπής του. Βαθιά συγκινημένος, αποχαιρέτησε το κοινό που τον ακολουθούσε πιστά για δεκαετίες, σε έναν από τους πιο συναισθηματικά φορτισμένους αποχαιρετισμούς της ελληνικής τηλεόρασης. Είχε τότε ανακοινώσει την απόφασή του να αποσυρθεί από τη μικρή οθόνη, παραδίδοντας τη σκυτάλη στη νεότερη γενιά.

Έξι μήνες αργότερα, ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από βαρύ έμφραγμα που υπέστη ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Η ζωή και η πορεία του

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και καταγόταν από την Κρήτη. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980, μέσα από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΡΤ, όπου ήταν συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Πέρα από τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του στην τηλεόραση, είχε σημαντική παρουσία και στον έντυπο Τύπο, υπηρετώντας τη δημοσιογραφία με συνέπεια και πάθος.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ταυτίστηκε όσο λίγοι με την ελληνική τηλεοπτική ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πρωινή ζώνη. Για πολλές γενιές τηλεθεατών υπήρξε σταθερό σημείο αναφοράς, συνδέοντας το όνομά του με την καθημερινή ενημέρωση και την ίδια την ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο ίδιος είχε πραγματοποιήσει 2 γάμους, απέκτησε 3 παιδιά. Η Τίνα Παπαδέλη, η γυναίκα με την οποία ο δημοσιογράφος μοιραζόταν τη ζωή του τις τελευταίες δεκαετίες, του έχει χαρίσει δύο γιους, τον Ιάσωνα και τον Φοίβο. Από τον πρώτο του γάμο είχε αποκτήσει άλλον έναν γιο, τον Κωνσταντή.