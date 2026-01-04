Πανελλήνια θλίψη για την αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ο κοσμαγάπητος δημοσιογράφος έφυγε σε ηλικία 74 ετών από έμφραγμα. Ήταν ο άνθρωπος που συνέδεσε αναπόσταστα το όνομά του με την πρωινή ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Τον φετινό Ιούλιο ο ίδιος και η ομάδα της εκπομπής σε κλίμα συγκίνησης είχαν αποχαιρετήσει τους επί 34 χρόνια τηλεθεατές τους.

«Ήρθε αυτή η δύσκολη στιμή, αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από τη καθημερινότητα μου. Γιατί θα αποχωριστώ την καθημερινότητα μαζί σας. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1, ένα μεγάλο σε όλους αυτούς τους συνεργάτες, τους φίλους, τα αδερφια μου…|Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, που με κάνατε να νιώσω ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ» είχε πει με δάκρυα στα μάτια.