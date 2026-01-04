Ανακοίνωση για την αιτία θάνατου του Γιώργου Παπαδάκη εξέδωσε το Λαϊκό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο γνωστός δημοσιογράφος διακομίστηκε το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026 στο νοσοκομείο, έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Κατά την ανακοίνωση, παρά τις επίμονες και συντονισμένες ενέργειες των γιατρών και νοσηλευτών, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:26.

Αναλυτικά αναφέρεται:

Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

Συγκεκριμένα , στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18 ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο . Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.