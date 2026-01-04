Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 74 ετών ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης. Είχε μεταφερθεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο μετά από έμφραγμα.

Οι γιατροί του νοσοκομείου έκαναν προσπάθειες ανάνηψης για τον κρατήσουν στην ζωή αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε μεγαλώσει γενιές και γενιές τηλεθεατών, παρουσιάζοντας το «Καλημέρα Ελλάδα», που ήταν και η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

Τον φετινό Ιούλιο ο ίδιος και η ομάδα του «Καλημέρα Ελλάδα» σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρέτησαν τους επί 34 χρόνια τηλεθεατές τους.

«Ήρθε αυτή η δύσκολη στιμή, αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από τη καθημερινότητα μου. Γιατί θα αποχωριστώ την καθημερινότητα μαζί σας. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1, ένα μεγάλο σε όλους αυτούς τους συνεργάτες, τους φίλους, τα αδερφια μου…|Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, που με κάνατε να νιώσω ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ» είχε πει με δάκρυα στα μάτια.

Η στιγμή που τον στοίχειωσε

Ο γνωστός δημοσιογράφος στην εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα» είχε αποκαλύψει ότι την εποχή που έγινε το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, είχε γίνει μία διάρρηξη στο σπίτι του, την οποία κάποιοι προσπάθησαν να την συνδέσουν με την πολύκροτη υπόθεση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε αναφέρει τότε τα εξής:

«Έτυχε την εποχή εκείνη να έχω μια προσωπική ταλαιπωρία και θα το αποκαλύψω για πρώτη φορά. Μια προσωπική ταλαιπωρία στο σπίτι μου, μια διάρρηξη. Με μήνυμα που μου έστειλαν κάποιοι από μια ειδική εφαρμογή, ενέπλεκαν την υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν με την διάρρηξη στο σπίτι μου. Αυτό το λέω για πρώτη φορά. Είναι το ίδιο κύκλωμα.

Πριν αποκαλυφθεί ότι τη δολοφονία είχε κάνει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Μου έλεγαν «ψάξε γιατί αυτοί που μπήκαν στο σπίτι σου είναι οι ίδιοι με τη δολοφονία της Καρολάιν». Ήταν σαν να μου έλεγε ότι αυτοί που μπήκαν και σκότωσαν την Καρολάιν ήταν αυτοί που διέρρηξαν το σπίτι μου. Είναι φρίκη αυτό το πράγμα».

«Τότε, λοιπόν, μου είχαν πει στις Αρχές «Παπαδάκη ξέρουμε ποιος είναι ο δολοφόνος και σε λίγες μέρες θα ομολογήσει. Ήξεραν ότι είναι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος και περίμεναν να δέσει την υπόθεση», σημείωσε ο Γιώργος Παπαδάκης.

Η λαμπρή καριέρα του στην τηλεόραση και την δημοσιογραφία

Ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το ραδιόφωνο με την εκπομπή «Κάθε μέρα παντού», ενώ προηγουμένως είχε ασχοληθεί και με τον έντυπο τύπο.

Η πρώτη του δουλειά στην τηλεόραση ήταν η μεσημεριανή εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν τη δεκαετία του 1980 από τη συχνότητα της ΕΡΤ με συμπαρουσιαστές του τον Νάσο Αθανασίου και τη Σεμίνα Διγενή.

Την περίοδο 1988-1989 ήταν συμπαρουσιαστής-ρεπόρτερ στην ΕΤ1, ενώ το 1990-1992 παρουσίασε στον ΑΝΤ1 την εκπομπή «Ελλάς το μεγαλείο σου».

Από το 1992 και μετά, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης Καλημέρα Ελλάδα έως το 2011. Από το 2011 μέχρι το 2015, παρουσίαζε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με τίτλο Πρωινό ΑΝΤ1. Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», ύστερα από επιθυμία του ίδιου, που φυσικά έγινε δεκτή από το κανάλι.

Άλλες εκπομπές που παρουσίασε στον ΑΝΤ1 ήταν η «Κόκκινη Κάρτα», στην οποία είχε φιλοξενήσει μάλιστα την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το «Δέκα με τόνο» και η «Αρένα».