Βαρύ κλίμα επικράτησε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Η εκπομπή ξεκίνησε με ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, που παρουσίαζε χαρακτηριστικές στιγμές από την πολύχρονη πορεία του δημοσιογράφου στον ΑΝΤ1. Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν τον λόγο πήρε η Άννυ Ζιώγα, επί 34 χρόνια αρχισυντάκτρια του «Καλημέρα Ελλάδα».

«Μια πολύ δύσκολη μέρα… Σήμερα είναι από τις στιγμές που η φωνή βαραίνει. Δεν έφυγε ένας απλός δημοσιογράφος, έφυγε ένα κομμάτι της ζωής μου», είπε εμφανώς συγκινημένη η Άννυ Ζιώγα. «Για μένα ο Γιώργος δεν ήταν μόνο προϊστάμενος, αλλά και συνοδοιπόρος επί 34 χρόνια. Μια κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, εντάσεις και αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη και πώς να ακούω την κοινωνία».

Η αρχισυντάκτρια πρόσθεσε: «Ήταν απαιτητικός, αλλά βαθιά δίκαιος. Έμπαινε μπροστά και πλήρωνε το κόστος – κάτι που δεν ξεχνιέται. Για όσους δουλέψαμε μαζί του, ήταν σχολείο, μια καθημερινή δοκιμασία αντοχής και αξιοπρέπειας».

Συνεχίζοντας, η Άννυ Ζιώγα ανέφερε: «Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου. Σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν – μένουν μέσα στις κουβέντες και τις σιωπές που μοιραστήκαμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τη διαδρομή που κάναμε. Σήμερα αποχαιρετώ έναν άνθρωπο της ζωής μου. Καλό ταξίδι, Γιώργο».

Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι ο Γιώργος Παπαδάκης είχε πολλά σχέδια που δεν πρόλαβε να υλοποιήσει. «Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε για την εκπομπή. Δεν θα ξεχάσω την εποχή των μνημονίων και τη συνέντευξη του Θοδωράκη, που καλούσε τον κόσμο να διαδηλώσει. Είχα πάει στη συγκέντρωση και τον είχα πάρει τηλέφωνο, λέγοντάς του “δεν ξέρεις τι δύναμη έχεις”. Και δεν το είχε καταλάβει».