Ο δήμαρχος Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης μίλησε ανοιχτά στους δημότες του για τη δύσκολη προσωπική μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Μετά τη θεία λειτουργία και την τελετή του καθαγιασμού των υδάτων, κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ανακοίνωσε πως θα απουσιάσει από τα καθήκοντά του για δύο μήνες.

Όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και καλείται να δώσει μια μεγάλη μάχη. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, λέγοντας ότι πρέπει να παλέψει με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με το voria.gr, ο δήμαρχος διαγνώστηκε πριν από έναν μήνα με μια σπάνια μορφή καρκίνου και πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα χημειοθεραπείες. Η θεραπεία θα απαιτήσει την προσωρινή απομάκρυνσή του από τη νησιωτική διοίκηση για δύο μήνες.

Ο κ. Σινάνης ενημέρωσε τους κατοίκους ότι, για λόγους προστασίας και ασφάλειας, θα περιορίσει τις κοινωνικές του επαφές. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι θα παραμένει διαθέσιμος τηλεφωνικά και θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του εξ αποστάσεως.

Τόνισε επίσης πως η λειτουργία του Δήμου θα συνεχιστεί κανονικά, καθώς έχει ήδη ενημερωθεί ο Υπουργός Εσωτερικών. Οι αιρετοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου θα παραμείνουν στις θέσεις τους, δίπλα στους πολίτες, για κάθε ανάγκη.

Κλείνοντας την ομιλία του, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πάω να τον πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα γυρίσω πίσω για να συνεχίσουμε το έργο μας!»

Λίγο αργότερα, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Λήμνου FM 100, υπογραμμίζοντας: «Θέλω να ξέρουν οι συμπολίτες μου ότι συνεχίζουμε να παράγουμε έργο. Εμείς εδώ στον Άη Στράτη έχουμε μάθει μέσα από τις δυσκολίες να βγαίνουμε νικητές! Το ίδιο θα κάνω κι εγώ!»