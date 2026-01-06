Σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ προβλέπεται από το 2026 για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, σύμφωνα με τον νόμο 5246/2025 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Από το 2026 ο φόρος θα μειωθεί κατά 50%, ενώ από το 2027 θα υπάρξει πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα δικαιώματα επί των συγκεκριμένων ακινήτων. Εξαιρούνται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Η απαλλαγή αφορά μόνο κατοικίες των οποίων η συνολική φορολογητέα αξία δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Παράλληλα, για ορισμένες παραμεθόριες περιοχές, όπως η Δυτική Μακεδονία, ο Έβρος, καθώς και δήμοι της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ηπείρου, το όριο πληθυσμού αυξάνεται σε 1.700 κατοίκους.

Το μέτρο εκτιμάται ότι θα αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών σε 12.720 οικισμούς της χώρας, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα. Το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής υπολογίζεται σε περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ.

Οι διατάξεις του νόμου

Ο νόμος 5246/2025, με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», προβλέπει σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς. Η κύρια κατοικία καθορίζεται βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας, από το 2027 απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια πληθυσμού και αξίας ακινήτου. Για το 2026 προβλέπεται μεταβατικά μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50%.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα καθοριστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία εφαρμογής της ρύθμισης.