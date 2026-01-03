Εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ που φτάνουν έως και το 70% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή προβλέπονται για χιλιάδες φορολογούμενους με κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, για όσους έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι φυσικών καταστροφών, αλλά και για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα αποσταλεί στις αρχές Μαρτίου, θα περιλαμβάνει σημαντικές ελαφρύνσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών.

Μειώσεις για μικρούς οικισμούς και ασφαλισμένα ακίνητα

Οι φορολογούμενοι με κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων), καθώς και σε περιοχές του Έβρου, της Δυτικής Μακεδονίας και στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους, θα δουν μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ του 2026.

Η έκπτωση ισχύει για πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία επί της κύριας κατοικίας, εφόσον η αντικειμενική αξία δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Αν η κατοικία είναι ασφαλισμένη για φυσικές καταστροφές, η συνολική έκπτωση μπορεί να φτάσει έως και το 70%, καθώς προστίθεται επιπλέον μείωση 20%. Η ελάφρυνση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία και όχι άλλα ακίνητα, όπως εξοχικά, οικόπεδα ή αγροτεμάχια.

Περίπου 400.000 νοικοκυριά με ασφαλισμένες κατοικίες κερδίζουν έκπτωση 20% στον κύριο και συμπληρωματικό φόρο, εφόσον η αντικειμενική αξία δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Για αξίες άνω του ποσού αυτού, η μείωση περιορίζεται στο 10%. Αν η διάρκεια ασφάλισης είναι μικρότερη των 12 μηνών, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά με το διάστημα κάλυψης.

Ελαφρύνσεις για χαμηλά εισοδήματα

Περίπου 900.000 φορολογούμενοι θα δουν τον ΕΝΦΙΑ τους να μειώνεται κατά 50% ή να μηδενίζεται.

Μισό φόρο θα πληρώσουν όσοι πληρούν τα εξής κριτήρια:

α) Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που ανήκουν στην οικογένεια δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ., ενώ η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν ξεπερνά τις 85.000 ευρώ για άγαμο, 150.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί και 200.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά.

Πλήρης απαλλαγή από τον φόρο

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται για νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

α) Το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων της οικογένειας δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ.

Πλήρη απαλλαγή θα έχουν επίσης οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, καθώς και όσοι διαθέτουν δικαιώματα επί ιστορικά διατηρητέων μνημείων ή διατηρητέων κτισμάτων.