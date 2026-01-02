Εκπτώσεις που ξεπερνούν το 50% ή και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι φορολογούμενοι με κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, όσοι έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές αλλά και νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Ειδικότερα ο χάρτης με τους κερδισμένους του νέου λογαριασμού του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα φτάσει στις αρχές Μαρτίου, διαμορφώνεται ως εξής:

1. Οι φορολογούμενοι που έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και ειδικά στον Έβρο, στη Δυτική Μακεδονία και στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους, θα διαπιστώσουν ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2026 θα είναι μειωμένος 50%. Η έκπτωση χορηγείται αποκλειστικά για πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα και επικαρπία επί της κύριας κατοικίας και υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αντικειμενική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Έτσι ο ιδιοκτήτης κύριας κατοικίας που βρίσκεται στους συγκεκριμένους οικισμούς και η αξία της είναι 350.000 ευρώ θα πληρώσει το μισό ΕΝΦΙΑ από αυτόν που αναλογεί στο ακίνητο του. Εάν μάλιστα η κατοικία είναι ασφαλισμένη για φυσικές καταστροφές τότε η έκπτωση μπορεί να φτάσει έως και το 70%, καθώς στην έκπτωση 50% για την κύρια κατοικία προστίθεται επιπλέον 20% για την ασφάλιση. Σημειώνεται ότι η μείωση 50% ισχύει για την κύρια κατοικία και όχι για άλλα ακίνητα όπως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, οικόπεδα και αγροτεμάχια.

2. Περίπου 400.000 νοικοκυριά με ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών κατοικίες κερδίζουν έκπτωση 20% στο ποσό του κύριου και του συμπληρωματικού φόρου εφόσον η αντικειμενική αξία της κατοικίας ανεξάρτητα αν είναι κύρια, δευτερεύουσα η εξοχική δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ ενώ πάνω από αυτό το όριο αυτό η μείωση περιορίζεται στο 10%. Σε περίπτωση που η διάρκεια ασφάλισης είναι μικρότερη των 12 μηνών η έκπτωση είναι ανάλογη του χρονικού διαστήματος. Για παράδειγμα για κατοικίας αξίας 450.000 ευρώ που είναι ασφαλισμένη για 8 μήνες φέτος το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται στο 13,3%, για 6 μήνες στο 10% ενώ δεν παρέχεται καμία μείωση για κατοικίες με ασφάλιση έως 3 μήνες

3. Για περίπου 900.000 φορολογούμενους το ποσό του ΕΝΦΙΑ «ψαλιδίζεται» κατά 50% ή και μηδενίζεται. Ειδικότερα μισό φόρο θα πληρώσουν ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματά της ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος ή συμβιών και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του ή συμβιούντα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Χωρίς φόρο

Ούτε ένα ευρώ δεν θα καταβάλλουν τα νοικοκυριά με τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

4. Πλήρη απαλλαγή θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε πληγείσες από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές περιοχές καθώς και όσοι έχουν δικαιώματα επί ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης και διατηρητέα κτίσματα.