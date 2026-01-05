Ο καθαιρεθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Νέα Υόρκης προκειμένου να του απαγγελθούν οι κατηγορίες μετά τη σύλληψή του στο Καράκας, στο πλαίσιο της αιφνιδιαστικής στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, που άνοιξε τον δρόμο για τα σχέδια της Ουάσινγκτον να ασκήσει έλεγχο στη χώρα με τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα. Η μεταγωγή του έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με ελικόπτερο, προκειμένου να μην ρισκάρουν τη μεταφορά του σε ώρα αιχμής στους δρόμους της Νέα Υόρκης.

BREAKING: Venezuelan president Nicolas Maduro is seen in handcuffs as he is transferred to court from the detention facility he was held in. He is due to make an initial appearance at the Manhattan federal court todayhttps://t.co/5MpePzQTlm 📺 Sky 501 pic.twitter.com/FuJKXCNWtF — Sky News (@SkyNews) January 5, 2026

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκάλυψε το Σάββατο νέα κατηγορία εναντίον του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς και της συζύγου του Σίλια Φλόρες, του γιου του Νικολάς Μαδούρο Γκερά και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της χώρας.

Δείτε live εικόνα:

Το κατηγορητήριο κατά του Νικολάς Μαδούρο, της γυναίκας και του γιου του

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το Σάββατο μια νέα κατηγορία εναντίον του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, της συζύγου του Σίλια Φλόρες και του γιού του Νικολάς Μαδούρο Γκουέρα και άλλους αξιωματούχους της Βενεζουέλας.

Ο Μαδούρο βρισκόταν «στην πρώτη γραμμή αυτής της διαφθοράς», αναφέρει το κατηγορητήριο σύμφωνα με το CNNi και χρησιμοποίησε «την παράνομα αποκτηθείσα εξουσία του και τους θεσμούς που διαφθάρισε για να μεταφέρει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο, σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις, παρείχε διπλωματικά διαβατήρια της Βενεζουέλας σε εμπόρους ναρκωτικών, παρείχε διπλωματική κάλυψη σε αεροπλάνα που χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα χρημάτων από το Μεξικό στη Βενεζουέλα, και οι συνεργοί του «συνεργάστηκαν με μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκοτρομοκράτες στον κόσμο» για δικό τους όφελος.

Η Φλόρες κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι δέχτηκε «εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες για να μεσολαβήσει σε μια συνάντηση μεταξύ ενός μεγάλου εμπόρου ναρκωτικών και του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Βενεζουέλας» το 2007.

Κατά τη διάρκεια της φερόμενης διακίνησης κοκαΐνης μεταξύ 2004 και 2015, ο Μαδούρο και η Φλόρες «διέταξαν από κοινού απαγωγές, ξυλοδαρμούς και δολοφονίες εναντίον όσων τους χρωστούσαν χρήματα από ναρκωτικά ή υπονόμευαν με άλλο τρόπο τη διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός τοπικού βαρόνου ναρκωτικών στο Καράκας της Βενεζουέλας», σύμφωνα με την κατηγορία.

Ο Μαδούρο κατηγορείται για τέσσερα αδικήματα: Συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

Η Φλόρες αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

Ο δικηγόρος του Ασάνζ κλήθηκε να εκπροσωπήσει τον Μαδούρο

Ο Νικολάς Μαδούρο θα εκπροσωπηθεί τη Δευτέρα από τον Μπάρι Πόλακ, έναν έμπειρο Αμερικανό δικηγόρο, που εκπροσωπεί επί του παρόντος τον Τζουλιάν Ασάνζ και μεσολάβησε για τη συμφωνία αποδοχής ενοχής και την αποφυλάκισή του το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Μαρκ Ντόνελι, δικηγόρος από το Χιούστον και πρώην εισαγγελέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενημέρωσε το δικαστήριο ότι θα εκπροσωπήσει τη σύζυγο του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες. Η βιογραφία του Ντόνελι αναφέρει ότι μιλά ισπανικά.

Άλβιν Χέλερσταϊν: Ποιος είναι ο 92χρονος Εβραίος δικαστής που θα απαγγείλει κατηγορίες στον Μαδούρο – Η σχέση του με τον Τραμπ

Η πολύκροτη υπόθεση κατά του Νικολάς Μαδούρο ανατέθηκε στον 92χρονο ομοσπονδιακό δικαστή Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν, ο οποίος διορίστηκε και εγκρίθηκε από τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον το 1998.

Ο Χέλερσταϊν, ανώτερος δικαστής από το 2011 στο Νότιο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, έχει χειριστεί υποθέσεις που σχετίζονται με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και άλλες υποθέσεις που αφορούν την τρομοκρατία και την εθνική ασφάλεια.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο πρώην Βενεζουελανός στρατηγός και επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών Ούγκο Καρβαχάλ Μπαρίος δήλωσε ένοχος ενώπιον του Χέλερσταϊν για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκοτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Χέλερσταϊν έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και τα τελευταία χρόνια, όταν απέρριψε τα αιτήματα του Ντόναλντ Τραμπ να μεταφερθεί η υπόθεση για τις «σιωπηλές πληρωμές» σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Ο δικαστής έκρινε ότι οι αποζημιώσεις του Τραμπ προς τον Μάικλ Κοέν, ο οποίος διευκόλυνε τις πληρωμές προς την ηθοποιό ταινιών ενηλίκων Στόρμι Ντάνιελς, δεν αποτελούσαν επίσημες πράξεις που σχετίζονταν με την προεδρία του. Ο Τραμπ εξακολουθεί να αμφισβητεί την απόφαση αυτή.

Την άνοιξη, ο Χέλερσταϊν εξέδωσε απόφαση που ανέστειλε τη χρήση του νόμου Alien Enemies Act από την κυβέρνηση Τραμπ για την απέλαση Βενεζουελάνων και επέκρινε την πρακτική απέλασης ανθρώπων σε ξένες φυλακές «με ελάχιστη ελπίδα για δίκαιη διαδικασία ή επιστροφή».

BREAKING: The Maduro case is heading to a Clinton-appointed judge. Meet Alvin Hellerstein — 92 years old, appointed by Bill Clinton, and a judge who has ruled against Trump in the past. Now this judge is set to oversee one of the most explosive international criminal cases in… pic.twitter.com/Ta8ARBGzlc — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) January 4, 2026

Ο ορθόδοξος Εβραίος δικαστής είναι γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1933, υπηρέτησε στην στρατιωτική εισαγγελία του Αμερικανικού Στρατού, άσκησε δικηγορία στον ιδιωτικό τομέα και τον Μάιο του 1998 διορίστηκε ομοσπονδιακός δικαστής για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης από τον τότε πρόεδρο Μπιλ Κλίντον . Είναι ένας από τους μακροβιότερους εν ενεργεία δικαστές.

Ο δικαστής έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε ορισμένες από τις πιο ευαίσθητες υποθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προήδρευσε σε αγωγές αστικής αποζημίωσης που υπέβαλαν θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου , στην υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης εναντίον του παραγωγού ταινιών Χάρβεϊ Έπσταϊν και στην υπόθεση εναντίον του πρώην δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κόεν.

Όπως αναφέρει η El Pais, «αυτός ο δικαστής χειρίζεται επίσης την υπόθεση εναντίον του πρώην στρατηγού της Βενεζουέλας Ούγκο Αρμάντο «Πόλο» Καρβαχάλ, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Η κατάθεση αυτού του πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του καθεστώτος των Τσαβιστών, ο οποίος αποφάσισε να συνεργαστεί με τις αρχές, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δίκη του Μαδούρο. Το περασμένο καλοκαίρι, ο Καρβαχάλ δήλωσε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατία στο ίδιο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης όπου θα δικαστεί ο πρόεδρος της Βενεζουέλας».

Ο Χέλερσταϊν, ο οποίος σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ξεκίνησε την καριέρα του ως γραμματέας στο δικαστήριο του οποίου προεδρεύει τώρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έχει εκδώσει αιτιολογημένες αποφάσεις και έχει φήμη για την αμεροληψία του. Έχει γράψει ότι ο τρόπος με τον οποίο ένας δικαστής αποφασίζει για μια υπόθεση δεν πρέπει να εξαρτάται από τη θρησκευτική του εκπαίδευση, τη θρησκευτική του ταυτότητα ή τις θρησκευτικές του αξίες.