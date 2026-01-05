Η πολύκροτη υπόθεση κατά του Νικολάς Μαδούρο ανατέθηκε στον 92χρονο ομοσπονδιακό δικαστή Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν, ο οποίος διορίστηκε και εγκρίθηκε από τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον το 1998.

Ο Χέλερσταϊν, ανώτερος δικαστής από το 2011 στο Νότιο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, έχει χειριστεί υποθέσεις που σχετίζονται με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και άλλες υποθέσεις που αφορούν την τρομοκρατία και την εθνική ασφάλεια.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο πρώην Βενεζουελανός στρατηγός και επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών Ούγκο Καρβαχάλ Μπαρίος δήλωσε ένοχος ενώπιον του Χέλερσταϊν για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκοτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Χέλερσταϊν έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και τα τελευταία χρόνια, όταν απέρριψε τα αιτήματα του Ντόναλντ Τραμπ να μεταφερθεί η υπόθεση για τις «σιωπηλές πληρωμές» σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Ο δικαστής έκρινε ότι οι αποζημιώσεις του Τραμπ προς τον Μάικλ Κοέν, ο οποίος διευκόλυνε τις πληρωμές προς την ηθοποιό ταινιών ενηλίκων Στόρμι Ντάνιελς, δεν αποτελούσαν επίσημες πράξεις που σχετίζονταν με την προεδρία του. Ο Τραμπ εξακολουθεί να αμφισβητεί την απόφαση αυτή.

Την άνοιξη, ο Χέλερσταϊν εξέδωσε απόφαση που ανέστειλε τη χρήση του νόμου Alien Enemies Act από την κυβέρνηση Τραμπ για την απέλαση Βενεζουελάνων και επέκρινε την πρακτική απέλασης ανθρώπων σε ξένες φυλακές «με ελάχιστη ελπίδα για δίκαιη διαδικασία ή επιστροφή».

Ο ορθόδοξος Εβραίος δικαστής είναι γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1933, υπηρέτησε στην στρατιωτική εισαγγελία του Αμερικανικού Στρατού, άσκησε δικηγορία στον ιδιωτικό τομέα και τον Μάιο του 1998 διορίστηκε ομοσπονδιακός δικαστής για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης από τον τότε πρόεδρο Μπιλ Κλίντον . Είναι ένας από τους μακροβιότερους εν ενεργεία δικαστές.

Ο δικαστής έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε ορισμένες από τις πιο ευαίσθητες υποθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προήδρευσε σε αγωγές αστικής αποζημίωσης που υπέβαλαν θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου , στην υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης εναντίον του παραγωγού ταινιών Χάρβεϊ Έπσταϊν και στην υπόθεση εναντίον του πρώην δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κόεν.

Όπως αναφέρει η El Pais, «αυτός ο δικαστής χειρίζεται επίσης την υπόθεση εναντίον του πρώην στρατηγού της Βενεζουέλας Ούγκο Αρμάντο «Πόλο» Καρβαχάλ, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Η κατάθεση αυτού του πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του καθεστώτος των Τσαβιστών, ο οποίος αποφάσισε να συνεργαστεί με τις αρχές, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δίκη του Μαδούρο. Το περασμένο καλοκαίρι, ο Καρβαχάλ δήλωσε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατία στο ίδιο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης όπου θα δικαστεί ο πρόεδρος της Βενεζουέλας».

Ο Χέλερσταϊν, ο οποίος σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ξεκίνησε την καριέρα του ως γραμματέας στο δικαστήριο του οποίου προεδρεύει τώρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έχει εκδώσει αιτιολογημένες αποφάσεις και έχει φήμη για την αμεροληψία του. Έχει γράψει ότι ο τρόπος με τον οποίο ένας δικαστής αποφασίζει για μια υπόθεση δεν πρέπει να εξαρτάται από τη θρησκευτική του εκπαίδευση, τη θρησκευτική του ταυτότητα ή τις θρησκευτικές του αξίες.

Πηγές: CNN, El Pais