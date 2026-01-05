Ο καθαιρεθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έφτασε σήμερα το πρωί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή μέσα στην ημέρα.

Λίγο πριν από τις 7:45 π.μ. (τοπική ώρα), το θωρακισμένο όχημα που τον μετέφερε εισήλθε σε φυλασσόμενο χώρο του δικαστηρίου, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στους γύρω δρόμους ήταν εμφανής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Ο δικαστής που θα κρίνει την υπόθεση

Ομοσπονδιακός δικαστής Alvin K. Hellerstein θα επιβλέψει την πρώτη εμφάνιση του Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο, σε μία υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο 92χρονος δικαστής διορίστηκε και εγκρίθηκε από τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον το 1998.

Ο Hellerstein υπηρετεί ως ανώτερος δικαστής από το 2011 στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Έχει επιληφθεί σημαντικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και άλλων θεμάτων που αφορούν την τρομοκρατία και την εθνική ασφάλεια.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο πρώην Βενεζουελανός στρατηγός και επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών Ούγκο Καρβαχάλ Μπαρίος δήλωσε ένοχος ενώπιον του Hellerstein για κατηγορίες που σχετίζονταν με ναρκοτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

Νωρίτερα, ο Μαδούρο εθεάθη να εξέρχεται από το κέντρο κράτησης, συνοδευόμενος από άνδρες ασφαλείας που τον οδήγησαν στο όχημα. Δίπλα του, υπό κράτηση, βρισκόταν και η σύζυγός του. Και οι δύο μεταφέρθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία προς το δικαστήριο για την προγραμματισμένη ακροαματική διαδικασία.

Το θωρακισμένο όχημα αναχώρησε από το Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν και συνοδευόταν από λευκά βαν χωρίς διακριτικά και κομβόι περιπολικών της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD), σύμφωνα με πηγές των αρχών ασφαλείας.

Η πρώτη εμφάνιση του Μαδούρο ενώπιον του δικαστηρίου έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα), ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να επιστρέψει στο σωφρονιστικό ίδρυμα του Μπρούκλιν.