Ο Νικολάς Μαδούρο φαίνεται πως προκάλεσε την ομάδα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τη συμπεριφορά του, καθώς οι χορευτικές του κινήσεις και η αδιαφορία του ερμηνεύτηκαν ως ειρωνεία, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι New York Times.

Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας τραγουδούσε και χόρευε τις εβδομάδες πριν από τη σύλληψή του από Αμερικανούς κομάντο μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, μέσα στο συγκρότημά τους στο Καράκας, στις 3 Ιανουαρίου.

Εσωτερικές πηγές ανέφεραν στους New York Times ότι οι επιπόλαιες συμπεριφορές του αριστερού ηγέτη ήταν μια προσπάθεια να αποκαλύψει αυτό που θεωρούσε μπλόφα της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία τελικά αποτέλεσε το σημείο καμπής.

Ο Μαδούρο είχε εμφανιστεί να χορεύει, μιμούμενος τις χαρακτηριστικές κινήσεις του Τραμπ, κατά την τελετή έναρξης της Διεθνούς Σχολής Ηγεσίας Γυναικών τον Δεκέμβριο, χορεύοντας σε ηλεκτρονικό ρεμίξ του δικού του λόγου με τίτλο «Όχι στον Πόλεμο, Ναι στην Ειρήνη».

Μαζί του στη σκηνή ήταν η σύζυγός του, ενώ το τραγούδι καλούσε σε ειρήνη ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Μαδούρο είχε εντάξει το τραγούδι και τον χορό στις δημόσιες εμφανίσεις του, ενώ τον Νοέμβριο είχε τραγουδήσει το γνωστό κομμάτι του Τζον Λένον «Imagine».

«Να κάνουμε τα πάντα για την ειρήνη, όπως έλεγε ο Τζον Λένον, έτσι δεν είναι; Είναι έμπνευση για όλους τους καιρούς», είχε δηλώσει τότε απευθυνόμενος στο πλήθος.

Η χαλαρή στάση του συνεχίστηκε ακόμη και μετά την έκδοσή του στις ΗΠΑ, όταν οι πρώτες του δημόσιες δηλώσεις ήταν ένα απλό «Καλή Χρονιά», την ώρα που οδηγούνταν δεμένος με χειροπέδες.