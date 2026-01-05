Το Metropolitan Detention Center (MDC) στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όπου κρατείται από το Σάββατο (03/01) ο Νικολάς Μαδούρο, περιγράφεται από πρώην κρατούμενους και δικηγόρους ως «άθλιο» και με «φρικτές» συνθήκες. Η εικόνα απέχει πολύ από την πολυτελή ζωή που απολάμβανε στο Καράκας ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Το MDC, γνωστό για τη χρόνια υποστελέχωση, τη βία μεταξύ κρατουμένων και τις συχνές διακοπές ρεύματος, κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1990 για να αντιμετωπίσει τον υπερπληθυσμό των φυλακών της Νέας Υόρκης. Σήμερα φιλοξενεί κρατούμενους που αναμένουν τη δίκη τους στα ομοσπονδιακά δικαστήρια του Μπρούκλιν και του Μανχάταν.

Ανάμεσα στους κρατούμενους που έχουν περάσει από το MDC συγκαταλέγονται ο τραγουδιστής Ρ. Κέλι, ο επιχειρηματίας Μάρτιν Σκρέλι, η Γκισλέιν Μάξουελ, ο ιδρυτής της FTX Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, ο ράπερ Fetty Wap και ο μουσικός παραγωγός Σον «Ντίντι» Κομπς, σύμφωνα με το CNN. Εκεί είχε κρατηθεί και ο φερόμενος ηγέτης του καρτέλ Ισμαέλ «El Mayo» Ζαμπάδα Γκαρσία, εν αναμονή της δίκης του για δολοφονίες και διακίνηση ναρκωτικών.

«Είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος για να είσαι κρατούμενος», είχε δηλώσει ο δικηγόρος του Κομπς, Μαρκ Ανίφιλο, στο δικαστήριο στα τέλη του 2024, υπογραμμίζοντας ότι οι συνθήκες καθιστούν δύσκολη ακόμη και την προετοιμασία για τη δίκη.

Βία και ελλείψεις στο σωφρονιστικό κέντρο

Η βία αποτελεί συνεχή απειλή στο MDC. Ένας κρατούμενος που ανέμενε δίκη για υπόθεση οπλοκατοχής μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από συγκρατούμενό του, ενώ έναν μήνα αργότερα άλλος κρατούμενος έχασε τη ζωή του σε συμπλοκή μέσα στη φυλακή. Ο δικηγόρος του είχε δηλώσει στους The New York Times ότι ο πελάτης του ήταν «ένα ακόμη θύμα του M.D.C. Brooklyn, μιας υπερπλήρους, υποστελεχωμένης και παραμελημένης ομοσπονδιακής φυλακής που είναι κόλαση επί γης».

Το 2019, μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος βύθισε τους κρατούμενους στο σκοτάδι και σε πολικές θερμοκρασίες για μία εβδομάδα. Το περιστατικό προκάλεσε έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία οδήγησε σε αποζημίωση 10 εκατ. δολαρίων για 1.600 κρατούμενους. Οι συνθήκες εκείνες περιγράφηκαν ως ανθυγιεινές, με δυσλειτουργικές τουαλέτες και περιορισμό στα κελιά επί ημέρες.

Ανύπαρκτες ανέσεις και σκληρή καθημερινότητα

Η φυλακή του Μπρούκλιν, μοναδικό πλέον ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κέντρο της Νέας Υόρκης μετά το κλείσιμο του συγκροτήματος του Μανχάταν το 2019, είναι διαβόητη για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών έκλεισε τότε το κέντρο μετά την αυτοκτονία του Τζέφρι Έπσταϊν.

Παλαιότερο ρεπορτάζ του CNN ανέφερε ότι οι κρατούμενοι κοιμούνται σε ατσάλινα κρεβάτια με στρώμα πάχους μόλις 3,8 εκατοστών, χωρίς μαξιλάρι, μέσα σε κελιά 2,4 x 3 μέτρων. Όσοι βρίσκονται στην Ειδική Μονάδα Στέγασης διαθέτουν χώρο μόλις 3 x 5 πόδια για να κινούνται, γεγονός που καταδεικνύει τη σκληρή πραγματικότητα του MDC.