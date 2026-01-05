Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι «η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε» από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «δεν υποστηρίζεται ούτε εγκρίνεται» από τη Γαλλία, σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Μοντ Μπρεζόν.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οι ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα «δημιουργούν την ευκαιρία για δημοκρατική μετάβαση»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι οι κινήσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ανοίγουν δρόμο για δημοκρατική μετάβαση, ενισχύοντας τον ρόλο του λαού. Υπογραμμίστηκε ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και η ανάγκη για διάλογο με αντιπολίτευση.
Το βλέμμα του Τραμπ στο υπέδαφος της Γροιλανδίας και η Δανία σε «κατάσταση κρίσης»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό υποστηρίζει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, επανέφερε το ενδιαφέρον του για την κατάληψη της πλούσιας σε ορυκτά περιοχής της Αρκτικής μετά και την επέμβασή του στην Βενεζουέλα. Στις τελευταίες του δηλώσεις την Κυριακή στο Air Force One ο Ντόναλτ Τραμπ έβγαλε το «πρόγραμμα»: Κολομβία, Κούβα, […]
Το παιχνίδι που δεν τελειώνει ποτέ
Τι είναι το Dungeons & Dragons και πώς μια μακρόχρονη ιστορία φαντασίας παίζεται αδιάκοπα εδώ και περισσότερα από σαράντα χρόνια
Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο – Δείτε εικόνες από τη μεταφορά του
Ο καθαιρεθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας μεταφέρθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
Επίθεση στο σπίτι του Τζέι Ντι Βανς- Υπό αστυνομική κράτηση ένας ύποπτος
Η αστυνομία έσπευσε στο σπίτι του Τζέι Ντι Βανς στο Σινσινάτι του Οχάιο νωρίς το πρωί της Δευτέρας, μετά από βανδαλισμό της ιδιοκτησίας. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πολλά παράθυρα του σπιτιού καταστράφηκαν. Οι αρχές ισχυρίζονται ότι τουλάχιστον ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση για τη διάρρηξη, σύμφωνα με το ABC Cleveland Το CNN ανέφερε ότι […]