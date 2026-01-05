Το Ιράν, που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Βενεζουέλα, ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος κρατείται στις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας για τη σύλληψή του.

«Ο πρόεδρος μιας χώρας και η σύζυγός του απήχθησαν. Δεν υπάρχει λόγος υπερηφάνειας, πρόκειται για παράνομη ενέργεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, καταδικάζοντας την επιχείρηση των ΗΠΑ.

«Όπως τόνισε ο λαός της Βενεζουέλας, ο πρόεδρός του πρέπει να απελευθερωθεί», πρόσθεσε ο Μπαγκαΐ κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη, στην οποία παρευρέθηκε το AFP.

Αμετάβλητες οι σχέσεις Ιράν – Βενεζουέλας

Παράλληλα, το Ιράν διαβεβαίωσε ότι οι διμερείς σχέσεις του με τη Βενεζουέλα θα παραμείνουν σταθερές. «Οι σχέσεις μας με όλες τις χώρες, περιλαμβανομένης της Βενεζουέλας, βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και έτσι θα παραμείνουν», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Είμαστε σε επαφή με τις αρχές της Βενεζουέλας», κατέληξε ο Μπαγκαΐ, επισημαίνοντας τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των δύο συμμάχων χωρών.