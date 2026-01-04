Ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη πριν από λίγες ώρες, γεγονός που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι πρώτες εικόνες μετά τη σύλληψή του έδειξαν ότι φορούσε συνεχώς διαφορετικά ρούχα σε κάθε φωτογραφία που προσαρμόζονταν ανάλογα με το περιβάλλον.

Στις πρώτες φωτογραφίες που διέρρευσαν, ο Μαδούρο εμφανιζόταν με γκρι αθλητική ζακέτα, γκρι παντελόνι και λευκή φανέλα, ενώ φορούσε μάσκα στα μάτια και ακουστικά στα αυτιά του. Η εικόνα αυτή παρέπεμπε σε άνθρωπο υπό κράτηση και κυκλοφόρησε ευρέως στα διεθνή πρακτορεία, αποτυπώνοντας τις πρώτες ώρες μετά τη σύλληψή του.

Κατά τη μεταφορά του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η εμφάνισή του διαφοροποιήθηκε. Στις φωτογραφίες από το αεροπλάνο φορούσε γαλάζιο φούτερ, μαύρη φόρμα και σκούφο, ενώ η στάση του έδειχνε εμφανή κόπωση.

Όταν έφτασε στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), οι επίσημες καταγραφές τον έδειξαν με μαύρο μπουφάν και σκούφο. Ωστόσο, τα υποδήματά του παρέμειναν ίδια, λευκές κάλτσες και παντόφλες, όπως προβλέπεται για όλους τους κρατουμένους.

Μέσα από κάθε φωτογραφία και αλλαγή ενδυμασίας αποτυπώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που πέρασε από την κορυφή της εξουσίας προς το δρόμο της φυλακής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι διαφορετικές θερμοκρασίες στις οποίες εκτέθηκε ενδέχεται να εξηγούν τις αλλαγές στην εμφάνισή του.

Με βάση μελέτη του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ, η απότομη μετάβαση από θερμά σε ψυχρά κλίματα αυξάνει τον κίνδυνο αναπνευστικών προβλημάτων, όπως φτέρνισμα, βήχας και πονόλαιμος. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι απότομες μεταβολές θερμοκρασίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για άτομα με άσθμα, αλλεργίες ή καρδιακές παθήσεις.