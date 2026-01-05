Τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε στον Βύρωνα το μεσημέρι της Δευτέρας. Πρόκειται για σύγκρουση ανάμεσα σε ΙΧ και μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Οι δύο νέοι έπεσαν στην πόρτα του αυτοκινήτου, με τις Αρχές να εξετάζουν αν το αυτοκίνητο παραβίασε το STOP στη συμβολή των οδών Χείμαρρας και Σεβδικίου.

Περίοικοι ανέφεραν ότι στο σημείο πρέπει να τοποθετηθεί σηματοδότης καθώς γίνονται πολύ συχνά τροχαία ατυχήματα. Κατά τη σύγκρουση εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό η συνοδηγός του αυτοκινήτου και χρειάστηκε η Πυροσβεστική για να ανοίξει την πόρτα.

Η οδηγός και η συνοδηγός υπέστησαν πολύ ελαφρά τραύματα (εκδορές), όμως οι αναβάτες της μηχανής διακομίστηκαν στον Ερυθρό.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες φορούσαν κράνη και είναι εκτός κινδύνου.