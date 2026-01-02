Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 05:30 στην Αττική κοντά στο γήπεδο Μαρκοπούλου, με θύμα έναν 23χρονο οδηγό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όχημα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε στις μπάρες του δρόμου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκαν πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαρκόπουλου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Νωρίτερα μέσα στη νύχτα άλλο ένα τροχαία σημειώθηκε στο Ίλιον όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων 21 ετών.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο ένας, ο συνεπιβάτης του ενός ΙΧ σε σοβαρή κατάσταση κι ο δεύτερος, ο οδηγός του ΙΧ, με πιο ελαφρά τραύματα.