Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς λίγο μετά τις 19:00 έξω από τη Λάρισα, στον παράδρομο του Μακρυχωρίου προς Γόννους, στη γέφυρα κοντά στον Παραπόταμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνδρες. Ο ένας από τους τραυματίες φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του θεωρείται κρίσιμη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, ενώ δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.