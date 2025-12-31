Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί σε αυτό ένας άνδρας. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Τροχαίας και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενώ λόγω του τροχαίου, στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα και η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν με καθυστερήσεις.

Από το όχημα απεγκλωβίστηκε ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.