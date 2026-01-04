Ένας ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και τραυματίστηκε θανάσιμα το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κορινθία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος ημεδαπός κινούνταν στο 11ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Ξυλοκάστρου–Μάννα, όταν το Ι.Χ. του εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, καταλήγοντας σε χωράφι. Από τη σφοδρή ανατροπή, ο άνδρας τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον οδηγό και τον παρέδωσαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Ο 89χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το korinthostv.gr.

Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής του οχήματός του από το οδόστρωμα, στην Επ. Οδ. Ρέθι – Χαρτσιάνικα Κορινθίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 3, 2026

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης.