Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το ξημέρωμα της Παρασκευής (2/1) στη λεωφόρο Μαρκοπούλου με θύμα 23χρονο οδηγό.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο του βγήκε από τον δρόμο και χτύπησε στις μπάρες με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, καταγράφει το μαύρο αυτοκίνητο δευτερόλεπτα πριν την φονική πρόσκρουση. Στο βίντεο φαίνεται ότι ο νεαρός έχει αναπτύξει ταχύτητα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:15 τα ξημερώματα.

Όπως είπε στο MEGA ο πατέρας του θύματος, ο γιος του οδηγούσε το αυτοκίνητο ενός φίλου του. «Μου λέει “θα πάω σε ένα καφέ εδώ στην πλατεία”. Τον ξαναπαίρνω τηλέφωνο, μου λέει “έρχομαι σε λίγο”. Παρκάρει το αμάξι το δικό του στην πλατεία και μαθαίνω, ότι είχε φύγει με άλλο αμάξι», ανέφερε ο πατέρας του θύματος. Αυτή ήταν και η τελευταία τους επικοινωνία.

Ο 23χρονος οδηγός έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε μάντρα σπιτιού, την οποία και διέλυσε. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, ανετράπη. Από τον εκκωφαντικό θόρυβο της πρόσκρουσης κάτοικοι και διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν. «Είδα ένα αυτοκίνητο σε πολύ άθλια κατάσταση, το οποίο είχε διαλύσει τα πάντα και πάνω σε μια κολόνα τσιμεντένια που είχε πέσει, εκεί πάνω στη στροφή. Άκουσα, ότι ήταν αφρενάριστος και ότι δε φόραγε ζώνη το παιδί», δήλωσε διερχόμενος οδηγός.

Τον απεγκλώβισαν από το σμπαραλιασμένο όχημα

Στην αρχή όλοι πίστευαν, ότι θύμα του τροχαίου δυστυχήματος ήταν ο φίλος του 23χρονου και ιδιοκτήτης του οχήματος. «Και εμένα με πήραν μετά κατά τις 5:00… Είχαν πάει οι γονείς του άλλου του παιδιού που είχε το αμάξι, γιατί νομίζανε ότι ήτανε ο γιος τους. Έρχεται μετά αυτός που είχε το αμάξι και μου λέει “μου πήρε τα κλειδιά, ήθελε να πάει μέχρι τα Καλύβια και να γυρίσει”. Τώρα η γυναίκα μου έχει πάει δεύτερη φορά στο Κέντρο Υγείας, δεν είναι καλά, παθαίνει κρίση πανικού», συνέχισε ο πατέρας του άτυχου 23χρονου μιλώντας στο MEGA.

Από την σφοδρότατη πρόσκρουση ο 23χρονος εγκλωβίστηκε μέσα στο σμπαραλιασμένο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, για να τον απεγκλωβίσει. Εικοσιτρία λεπτά μετά το τροχαίο, το ασθενοφόρο έφθασε στο σημείο για να μεταφέρει τον άτυχο νεαρό στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Θηβών

Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα στο Ίλιον στη λεωφόρο Θηβών. Ένας 43χρονος οδηγός κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί 21 ετών. Ο συνεπιβάτης του οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε μαζί με τον οδηγό του οχήματος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.