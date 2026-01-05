Απάτη με χρυσές λίρες συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη, καθώς επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν από 98χρονο άνδρα περιουσία άνω των 300.000 ευρώ, προσποιούμενοι ότι είχαν απαγάγει τον γιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο ηλικιωμένος δέχθηκε τηλεφώνημα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς από άγνωστο άνδρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι κρατά αιχμάλωτο τον γιο του και ζήτησε λύτρα για την απελευθέρωσή του.

Πανικόβλητος και πιστεύοντας ότι η ζωή του παιδιού του κινδυνεύει, ο 98χρονος παρέδωσε σε γυναίκα που εμφανίστηκε στο σπίτι του 246 χρυσές λίρες. Ωστόσο, λίγο αργότερα ο ίδιος δράστης επικοινώνησε ξανά, απαιτώντας επιτακτικά επιπλέον ποσό.

Ο ηλικιωμένος υπάκουσε για δεύτερη φορά, παραδίδοντας άλλες 124 λίρες. Όταν αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, κατήγγειλε το περιστατικό στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Όπως προέκυψε, οι δράστες απέσπασαν συνολικά 370 χρυσές λίρες – 299 Αγγλίας και 71 Βελγίου – συνολικής αξίας περίπου 330.000 ευρώ. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές.