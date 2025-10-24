Πλούσια οικογένεια κοντά στο Λονδίνο αναζητά «εκλεπτυσμένο» δάσκαλο για να μυήσει ένα παιδί ενός έτους στη βρετανική κουλτούρα και τα ήθη της ελίτ.

Μπορεί να ακούγεται σαν δουλειά-όνειρο: 180.000 λίρες τον χρόνο για να εκπαιδεύεις ένα και μόνο παιδί. Ωστόσο, το παιδί είναι μόλις ενός έτους — και η αποστολή του εκλεκτού δασκάλου θα είναι να το προετοιμάσει, ώστε να γίνει δεκτό στο περίφημο Eton College.

Η αγγελία, δημοσιευμένη από τον οργανισμό Tutors International, που αυτοχαρακτηρίζεται ως «η χειροποίητη Bentley της ιδιωτικής διδασκαλίας», περιγράφει έναν ιδανικό υποψήφιο, που θα πρέπει να προσφέρει στο βρέφος ένα «ολιστικό βρετανικό πολιτιστικό περιβάλλον». Όπως σημειώνεται, «οι γονείς επιθυμούν να καλλιεργήσουν ένα πραγματικά διπολιτισμικό παιδί. Ξεκινώντας με τον μεγαλύτερο αδελφό του στην ηλικία των πέντε, θεώρησαν ότι ακόμη κι αυτό ήταν πολύ αργά».

Ο ρόλος απαιτεί περισσότερα από παιδαγωγική εμπειρία. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει προφορά “received pronunciation”, να γνωρίζει θεωρία μουσικής, να κατανοεί τα αριστοκρατικά αθλήματα — κρίκετ, τένις, ράγκμπι, πόλο, κωπηλασία — και να συμβάλει στην καλλιέργεια σωστών τρόπων, συντονισμού και γούστου. Επίσης, πρέπει να έχει γνώσεις μεθόδων Montessori ή Reggio Emilia και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών.

Ενώ ένας έμπειρος διευθυντής παιδικού σταθμού στην Αγγλία αμείβεται περίπου με 35.000 λίρες ετησίως, εδώ οι απαιτήσεις συνοδεύονται από κοσμοπολίτικο υπόβαθρο: αποφοίτηση από τα «καλύτερα σχολεία και πανεπιστήμια της Αγγλίας», ανατροφή «σε κοινωνικά κατάλληλο περιβάλλον» και άψογη ευγένεια. Το κάπνισμα απαγορεύεται, ενώ στο πακέτο προσφέρονται χώρος στάθμευσης και τέσσερις εβδομάδες άδειας.

Στόχος των γονιών είναι σαφής: η εισαγωγή του γιου τους σε κορυφαία ιδιωτικά σχολεία της Βρετανίας, όπως το Eton, το Harrow ή το Westminster. «Ακόμα και στην προσχολική ηλικία, η εκπαίδευσή του πρέπει να προσανατολίζεται προς αυτόν τον τρόπο ζωής», αναφέρει η αγγελία, προτείνοντας «γνωριμία με εμβληματικούς βρετανικούς χώρους, όπως το Lord’s, το Wimbledon ή το Twickenham».

Επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα και καφέ θα αποτελούν μέρος της «εκπαίδευσης μέσω εμπειριών», ώστε η μάθηση να γίνεται φυσικά, μέσα από το παιχνίδι και την παρατήρηση του κόσμου. Παρότι πρόκειται για ένα νήπιο, ο δάσκαλος καλείται να χρησιμοποιήσει «όλους αυτούς τους χώρους για διδασκαλία χρωμάτων, αριθμών, ιστοριών και ήχων».

Η Tutors International επιβεβαιώνει ότι η αγγελία είναι απολύτως αληθινή — και πως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν εμπειρία «σε ιδιωτικές κατοικίες, πρεσβείες ή βασιλικά νοικοκυριά». Ένα ακόμη δείγμα της πολυτελούς, αλλά βαθιά ταξικής, πλευράς της βρετανικής εκπαίδευσης, όπου ακόμα και το πρώτο παιχνίδι ενός παιδιού μπορεί να μοιάζει με… προπαρασκευή για τον Etonian τρόπο ζωής.