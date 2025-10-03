Έκρηξη ζήτησης για τις χρυσές λίρες σημειώνεται στην Ελλάδα, που επιστρατεύονται ξανά για να καλύψουν βασικές ανάγκες. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας είναι αποκαλυπτικά, αφού σημειώθηκε ραγδαία αύξηση στις πωλήσεις χρυσών λιρών.

Χρυσή λίρα

Σύμφωνα με στοιχεία, στο τρίτο τρίμηνο 2025, οι ιδιώτες αγόρασαν από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μόλις 1.714 χρυσές λίρες, ενώ πούλησαν προς την ΤτE 9.365 χρυσές λίρες.

Συνολικά το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι πωλήσεις χρυσών λιρών από την TτΕ προς ιδιώτες έφθασαν τις 5.399, ενώ οι αγορές της από ιδιώτες έφτασαν τις 32.002.

Χθες, σε ισχυρή άνοδο βρέθηκε η τιμή της χρυσής λίρας η οποία πωλείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στα 876,64 ευρώ και αγοραζόταν από 748,18 ευρώ.

Οι υψηλές τιμές της χρυσής λίρας έχουν πυροδοτήσει ακόμη περισσότερο τις κινήσεις ρευστοποίησης κερδών με αποτέλεσμα να τηρείται λίστα αναμονής στους εν δυνάμει πωλητές, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού προς την ΤτΕ.

Η δυνατότητα αγοράς ή πώλησης χρυσών λιρών δίνεται μέσα από δύο κανάλια και συγκεκριμένα από την ΤτΕ και την Τράπεζα Πειραιώς, που διατηρεί τα δικά της αποθέματα και είναι η μοναδική εμπορική τράπεζα στη χώρα που δραστηριοποιείται σε προϊόντα και υπηρεσίες χρυσού, ως επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας του Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Μεγάλης Βρετανίας για τη διάθεση χρυσών λιρών Αγγλίας.

Ο χρυσός

Οι επενδυτές σε μια περίοδο αυξημένης οικονομικής και γεωπολιτικής ανασφάλειας αναζητούν καταφύγιο στο πολύτιμο μέταλλο.

Από την 1η Ιανουαρίου, η τιμή spot του χρυσού έχει αυξηθεί κατά 43% στα 3.760 δολάρια η ουγγιά.

Ο χρυσός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών στα 3.896,49 δολάρια την Πέμπτη και έχει αυξηθεί κατά 2% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα.

Ο χρυσός, που συχνά χρησιμοποιείται ως ασφαλές αποθεματικό αξίας σε περιόδους πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, ευδοκιμεί σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 47% μέχρι στιγμής φέτος.