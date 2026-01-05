Στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από οξύ έμφραγμα στο σπίτι του στο Κολωνάκι, αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου η ειδική παθολόγος, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που θα βρίσκεται μέσα στις καρδιές μας. Ένας μεγάλος δάσκαλος για εσάς γιατί σας δίδαξε πολλά πράγματα. Να φανταστείς αρνήθηκα να τον χαιρετήσω στην τελευταία εκπομπή γιατί δεν πιστεύω στους αποχαιρετισμούς γιατί δεν πιστεύω σε αυτό. Το κατάλαβε ο ίδιος και δεν το συζητήσαμε. Σε κάθε του εκπομπή έδωσε το αίμα του. Ήταν ο άνθρωπος που έμπαινε μέσα στα σπίτια. Ήταν η παρέα σε ανθρώπους που ήταν μόνοι τους στο σπίτι τους. Όταν αποφάσισε να φύγει, όλο αυτό του προκάλεσε ψυχολογικό στρες» ανέφερε αρχικά η Ματίνα Παγώνη.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον δεύτερο παράγοντα που πιθανόν επηρέασε την υγεία του. «Ο δεύτερος παράγοντας είναι το κάπνισμα, το είχαμε συζητήσει με τον Γιώργο. Κάπνιζε πάρα πολύ. Είχε πάθει ένα έμφραγμα στο παρελθόν. Ήταν μεγάλο το έμφραγμα. Όταν πήγε στο νοσοκομείο, ήταν νεκρός… δε γινόταν. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το κάπνισμα είναι ο πρώτος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά προβλήματα, μετά τα υπόλοιπα», σημείωσε.

«Όταν κάποιος συνταξιοδοτείται, αλλάζει ο οργανισμός του. Ο οργανισμός είναι ένα μηχάνημα. Αλλάζει η ροή των μηχανημάτων» κατέληξε η γιατρός.