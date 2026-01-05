Ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κρίθηκε σήμερα ένας 52χρονος στο Βόλο, που για μία ακόμη φορά καταγγέλθηκε από την σύζυγό του και καταδικάστηκε σε συνολική φυλάκιση 18 μηνών και δικαίωμα έφεσης με αναστέλλουσα δύναμη, για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, μόλις άκουσε την καταδικαστική απόφαση, βρέθηκε σε κατάσταση αμοκ, πότε φωνάζοντας μέσα στην αίθουσα, πότε ξεσπώντας σε κλάματα και πότε γελώντας. Ο 52χρονος που πρόσφατα πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαϊτειο, όπου νοσηλεύθηκε μετά από επίθεση σε δύο αθλήτριες του Ολυμπιακού Βόλου, κατηγορήθηκε από την σύζυγό του, ότι στις 3 Ιανουαρίου την εξύβρισε και απείλησε να την χτυπήσει, για πολλοστή φορά στα 13 χρόνια της συμβιώσής τους.

Ο 52χρονος στην απολογία του αναφέρθηκε στα ψυχιατρικά του προβλήματα, που δεν γίνονται κατανοητά από την σύζυγό του. «Θέλουν να βάλουν ένα πιστόλι στον κρόταφο, να πεθάνω, είμαι γέρος, κουράστηκα. Δεν την χτύπησα, την έβρισα γιατί ήρθε μεγάλος ο λογαριασμός τηλεφώνου. Αυτή με χτύπησε στα πλευρά», είπε στο δικαστήριο.