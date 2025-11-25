Η Ελληνική Αστυνομία έχει χαράξει μια σαφή και αποφασιστική πορεία στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και, κατ’ επέκταση, της βίας κατά των γυναικών, υπογραμμίζει ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Όπως σημείωσε ο κ. Μάλλιος, τους πρώτους μήνες του 2025 οι αστυνομικοί σε όλη τη χώρα χειρίστηκαν περισσότερες από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, πραγματοποιώντας κατά μέσο όρο 47 συλλήψεις ημερησίως.

Σταθερή δέσμευση για την προστασία των θυμάτων

Στο μήνυμά του, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ τόνισε ότι «η 25η Νοεμβρίου δεν είναι απλώς μια συμβολική μέρα, αλλά μια ευκαιρία να σταθούμε απέναντι στο έργο που έχουμε επιτελέσει και στην ευθύνη που συνεχίζουμε να φέρουμε». Επεσήμανε ότι η βία κατά των γυναικών παραμένει μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία απαιτεί καθημερινή εγρήγορση, συστηματική δράση και σταθερή προσήλωση στις αρχές του σεβασμού, της αξιοπρέπειας και της ισότητας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής κοινωνικής αστυνόμευσης και της πολιτικής μηδενικής ανοχής στα φαινόμενα βίας, η ΕΛΑΣ έχει εκπαιδεύσει πάνω από 21.800 αστυνομικούς και λειτουργεί 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας σε όλη τη χώρα, στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό.

Ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τους αριθμούς

Ο κ. Μάλλιος υπογράμμισε ότι πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία: «Μια γυναίκα που χρειάστηκε βοήθεια, ένα παιδί που έζησε τη βία, ένας αστυνομικός που ανταποκρίθηκε». Εξήρε τη συμβολή των στελεχών της ΕΛΑΣ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και αντιμετωπίζουν με αποφασιστικότητα και ευαισθησία μια από τις πιο δύσκολες και ανθρώπινες αποστολές της Αστυνομίας.

Όπως σημείωσε, «η μάχη κατά της βίας δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι διαρκής αγώνας και κάθε γυναίκα που σώζεται, κάθε παιδί που προστατεύεται, είναι μια νίκη που αξίζει».

Συνεχής ενίσχυση των δομών και συνεργασία με την κοινωνία

Η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τον αρχηγό της, συνεχίζει να ενισχύει τις υποδομές της, να εκπαιδεύει το προσωπικό της και να καλλιεργεί δίκτυα συνεργασίας με την κοινωνία, λειτουργώντας με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες των θυμάτων.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος υπογράμμισε ότι «η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών είναι κοινή μας υπόθεση, είναι ευθύνη όλων μας».