Αύξηση στις καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας καταγράφεται φέτος στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την αστυνόμο Β’ Καλλιόπη Γκούρμη. Η ίδια παρουσίασε το έργο των υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης στην εκδήλωση «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή: 13 πόλεις, ένα Μέτωπο κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας», που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

«Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο χειριστήκαμε 1.586 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, 55 περισσότερες από το αντίστοιχο περσινό διάστημα», ανέφερε η κ. Γκούρμη. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η αύξηση αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερα περιστατικά, αλλά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των θυμάτων προς την αστυνομία. «Τα θύματα νιώθουν πλέον μεγαλύτερη ασφάλεια να μας μιλήσουν για ό,τι έχουν βιώσει ή αντιληφθεί», σημείωσε.

Αναφερόμενη στις τηλεφωνικές κλήσεις στο 100, τόνισε ότι φέτος έγιναν 2.252 καταγγελίες, αριθμός ελάχιστα μικρότερος από πέρσι. «Η Άμεση Δράση ενεργοποιείται άμεσα και περιπολικό φτάνει στο σημείο του περιστατικού. Πολλές ζωές έχουν σωθεί χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των αστυνομικών», υπογράμμισε.

Όσον αφορά τις συλλήψεις, η αστυνόμος επισήμανε αύξηση 9% σε σχέση με πέρσι. «Σε 901 υποθέσεις προχωρήσαμε σε σύλληψη, ποσοστό περίπου 56%, το οποίο είναι στην πραγματικότητα υψηλότερο, καθώς περιλαμβάνονται και καταγγελίες εκτός αυτοφώρου», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν κατά 4%, με τις γυναίκες να αποτελούν σταθερά το 70% των θυμάτων.

«Για εμάς οι αριθμοί δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία. Κάθε αριθμός αντιπροσωπεύει έναν άνθρωπο που βοηθήσαμε», είπε χαρακτηριστικά η κ. Γκούρμη.

Panic Button και νέα μέτρα προστασίας

Το Panic Button είναι εφαρμογή που εγκαθίσταται στα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Με το πάτημα ενός κουμπιού, αποστέλλεται σήμα κινδύνου και αστυνομικές δυνάμεις φτάνουν άμεσα στο σημείο. Από τις αρχές του 2024 έως τον Οκτώβριο του 2025 ενεργοποιήθηκαν 282 Panic Buttons, σώζοντας ανθρώπινες ζωές.

Περισσότερο από το 90% των χρηστών της εφαρμογής είναι γυναίκες. Παράλληλα, εφαρμόζονται ειδικά μέτρα προστασίας, όπως χώροι βραχυπρόθεσμης διαμονής για τα θύματα ή αστυνομική επιτήρηση της οικίας τους. Από την έναρξη του μέτρου, 21 γυναίκες μεταφέρθηκαν σε safe house, ενώ σε 24 περιπτώσεις διατάχθηκε φρούρηση κατοικίας.

Σε περιπτώσεις σωματικής ή σεξουαλικής βίας, τα θύματα λαμβάνουν παραγγελία για ιατρική ή ιατροδικαστική εξέταση. Πληροφορίες και οδηγίες υποβολής καταγγελιών παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ενημέρωση και πρόληψη

Διαθέσιμη είναι και η εφαρμογή Safeyouth, που απευθύνεται σε ανηλίκους και γονείς. Παρέχει ενημερωτικό υλικό για θέματα όπως η ενδοοικογενειακή βία, το μπούλινγκ και η ασφάλεια στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνει επίσης emergency button για εφήβους 12-18 ετών και τη γραμμή 10201 για καταγγελίες.

Οι δομές στη Θεσσαλονίκη

Η κ. Γκούρμη υπενθύμισε ότι το 2019 δημιουργήθηκαν τα πρώτα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο επιχειρησιακό γραφείο λειτούργησε στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, ακολούθησε το δεύτερο στους Αμπελόκηπους – Μενεμένη και το τρίτο στο Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως, καλύπτοντας όλες τις περιοχές της πόλης.

Το 2023 εγκαινιάστηκε ο θεσμός του αξιωματικού επόπτη ενδοοικογενειακής βίας σε κάθε διεύθυνση αστυνομίας, με αποστολή την καθοδήγηση των αστυνομικών για τον ορθό χειρισμό κάθε υπόθεσης.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των θυμάτων», ανέφερε η αστυνόμος, επισημαίνοντας τη σημασία της εκπαίδευσης. Από το 2019 έως σήμερα έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 2.500 αστυνομικοί σε θέματα νομοθεσίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.