Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν πλέον οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς οι αποφάσεις που ελήφθησαν προμηνύουν κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες.

Η κάμερα του Orange Press Agency κατέγραψε -και με drone- τον παλμό των κινητοποιήσεων, με τα παραταγμένα τρακτέρ στο μπλόκο της Θήβας, αλλά και την πυκνή ροή των οχημάτων κατά τη χθεσινοβραδινή επιστροφή των εκδρομέων.

Η απόφαση για «λουκέτο» 48 ωρών

Στην 36η ημέρα των κινητοποιήσεων, οι τόνοι ανεβαίνουν. Στην πανελλαδική συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 42 μπλόκα και 18 Αγροτικούς Συλλόγους, αποφασίστηκε καθολική κλιμάκωση του αγώνα.

Οι αγρότες αποφάσισαν να «κόψουν την Ελλάδα στα δύο», προχωρώντας σε 48ωρο «μπλακ άουτ» στο εθνικό οδικό δίκτυο αλλά και στους παραδρόμους, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Στη σύσκεψη αποτυπώθηκε η κοινή γραμμή πως δεν υπάρχει περιθώριο για διάλογο με την κυβέρνηση σε αυτή τη φάση, καθώς ο αγροτικός κόσμος ζητά πλέον μόνο συγκεκριμένες και άμεσες δεσμεύσεις.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν το διήμερο

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό για το 48ωρο (Πέμπτη – Παρασκευή):

• Θεσσαλία: Επεκτείνονται οι αποκλεισμοί και στους παραδρόμους στα Τέμπη, ενώ κλείνει και η διέλευση από τον Μπράλο.

• Βόρεια Ελλάδα: Η Εγνατία Οδός κλείνει από την Ηγουμενίτσα μέχρι τον κόμβο της Σιάτιστας. Στα Μάλγαρα θα αποκλειστεί η διέλευση, ωστόσο εκεί –κατ’ εξαίρεση– οι παράδρομοι θα παραμείνουν ανοιχτοί.

• Πελοπόννησο: Στο στόχαστρο μπαίνουν ο κόμβος της Νεστάνης και η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Drone: Ένα «ποτάμι» από φώτα στην εθνική

Την ίδια ώρα, τα πλάνα του Orange Press Agency από το βράδυ της Κυριακής είναι αποκαλυπτικά της κατάστασης που διαμορφώνεται όταν κλείνουν οι κεντρικές αρτηρίες. Κατά την επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η ουρά των αυτοκινήτων σχημάτισε ένα ατελείωτο «ποτάμι» από φώτα μέσα στη νύχτα, καθώς τα οχήματα διοχετεύονταν μέσω των παρακαμπτήριων οδών.

Το drone κατέγραψε το αδιαχώρητο στην περιοχή της Αλίαρτου, όπου σχηματίστηκε ουρά που άγγιξε τα 12 χιλιόμετρα, φτάνοντας έως τη Θήβα. Τα οχήματα κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες από το Μαυρομμάτι (πριν τον κόμβο των Βαγίων) μέχρι το Αμπελοχώρι και τη Θήβα, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση και στο ύψος του Κάστρου, όπου ο παράδρομος δέχτηκε μεγάλο φορτίο οχημάτων.