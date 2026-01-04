Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μπλόκα των αγροτών πραγματοποιείται αυτήν την ώρα υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τις τελευταίες αποφάσεις των αγροτοσυνδικαλιστών νωρίτερα σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Παρόντες είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και συνεργάτες του πρωθυπουργού. Νωρίτερα η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα αποφάσισε να σκληρύνουν και άλλο τη στάση τους, προχωρώντας σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στα όρια της «πολιορκίας».

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου οι αγρότες θα προχωρήσουν σε 48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά και στρατηγικά σημεία, προκειμένου να δείξουν στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. Η αρχή θα γίνει από το μπλόκο της Σιάτιστας, που θα κλείσει την Εγνατία Οδό, ενώ αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη, τον Μπράλο και τα διόδια Ρίου-Αντιρρίου.