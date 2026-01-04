Ξεκίνησε, πέντε λεπτά πριν από τις 13:00, η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα. Στη συνάντηση συμμετέχουν αντιπροσωπείες αγροτών από τα μπλόκα όλης της χώρας, συνεταιρισμούς και αγροτικούς συλλόγους, προκειμένου να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.

Οι αγρότες προσανατολίζονται σε εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο μετακίνησης των τρακτέρ στην Αθήνα.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας προτείνουν γενική παράλυση των μετακινήσεων την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, με αποκλεισμό ακόμη και των παραδρόμων. Ανάλογη πρόταση για κλιμάκωση του αγώνα διατυπώθηκε και από τους αγρότες του Προμαχώνα, που ζητούν συνέχιση των κινητοποιήσεων με ενότητα και συντονισμό.

Οι εργασίες της τρίτης πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα φιλοξενούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο των Νέων Μαλγάρων με 42 μπλόκα να έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Στην ανακοίνωση-κάλεσμά της για την πανελλαδική σύσκεψη, η επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει -μεταξύ άλλων- τα εξής: «Καλούμε τα μπλόκα, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας. Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε (…). Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Όπως μεταδίδει το MEGA, οι αγρότες θα προτείνουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και συγκεκριμένα 48ωρο μπλακ άουτ την Πέμπτη και την Παρασκευή (08 – 09/01), μετά τα Θεοφάνια, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν οι εκδρομείς.

«Σήμερα θα αποφασίσουμε τι μέλλει γενέσθαι με τον αγώνα μας. Εφόσον δεν έχουμε εχέγγυα και προϋποθέσεις να κάτσουμε σε διάλογο που θα είναι γόνιμος και θα λύσει τα προβλήματα ή μέρος των προβλημάτων μας, δεν πρόκειται να πάμε σε διάλογο. Θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, το μπλόκο της Νίκαιας θα κλιμακώσει με 48ωρο αποκλεισμό», είπε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, και συνέχισε:

«Τα αιτήματα είναι 14 αντί για 26, όπως έχουμε ακούσει. Εάν είχαν ικανοποιηθεί τα 3/4 των αιτημάτων μας θα έπρεπε να ήμασταν ανόητοι να ταλαιπωρηθούμε εμείς και ο κόσμος πρωτοχρονιάτικα και να κάνουμε κάτω από αντίξοες συνθήκες Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην Εθνική Οδό».

«Το αφορολόγητο πετρέλαιο που ζητάμε δεν είναι σε τίποτα η επιστροφή φόρου κατανάλωσης που δίνει η κυβέρνηση, δεν υπάρχει καμία δέσμευση στην τιμή του ρεύματος, γιατί δεν έχουν κάποια τιμή να μας πουν. Κάποια αιτήματα που εμπίπτουν στον ευρωπαϊκό κανονισμό, το πιθανόν να εννοεί ο κος Τσιάρας είναι οι κατώτατες εγγυημένες τιμές που ζητάμε. Αλλά όταν ο πρωθυπουργός της χώρας έχει μιλήσει για εξευτελιστικές τιμές σε πολλά αγροτικά προϊόντα που δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής, νομίζω είναι στο χέρι του Μητσοτάκη να κάνει ότι ενέργειες απαιτούνται ώστε να εξασφαλίσει πόρους και να πάμε σε αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος».

Οι αγρότες κρούουν τον κώδωνα του κίνδυνου σχετικά με την συμφωνία Mercosur, τονίζοντας πως θα είναι η ταφόπλακα της αγροτικής παραγωγής.

«Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει Mercosur και τι έρχεται αύριο, γιατί η κυβέρνηση όλα που λέει ότι έχει δεσμευτεί να κάνει, δεν έχει δεσμευτεί στα πιο σημαντικά ώστε να καλλιεργήσουμε αύριο εμείς. Και όλα να μας τα δώσει ότι ζητάμε στα αιτήματα, εάν ο πρωθυπουργός υπογράψει τη Mercosur, την επόμενη ημέρα θα έχουμε φαλιρίσει», είπε ο Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Καστοριάς.

«Δεν είναι μόνο οι πληρωμές που μας έβγαλαν στον δρόμο, υπάρχουν κι άλλα προβλήματα. Για διάλογο θέλουμε κάποιες εγγυήσεις. Δεν έχουν δείξει καλή θέληση ότι θέλουν να γίνει ένας διάλογος με σωστές βάσεις. Με την Mercosur η ελληνική παραγωγή δεν θα υπάρχει στο μέλλον και οι αγρότες δεν θα μπορούν να επιβιώσουν», είπε ο Κώστας Σέφης, πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων.

«Η αφορμή μπορεί να είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η στάση πληρωμών και η καταστροφική διαχείριση της ευλογιάς, αλλά η αιτία είναι η έλλειψη εθνικής στρατηγικής στον αγροτικό τομέα», σχολίασε ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρύτων.

Τσιάρας: Λύση μόνο μέσα από τον διάλογο

Μόνο μέσα από ουσιαστική συζήτηση μπορεί να βρεθεί λύση στα προβλήματά τους, είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας στους αγρότες.

«Ο μόνος τρόπος για να συνεννοηθούμε και να κάνουμε αυτό το βήμα παρακάτω είναι να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου», τόνισε ο υπουργός μιλώντας στο ΕΡΤnews.