Δεν κάνουμε σπιθαμή πίσω, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα, δεν φοβόμαστε τίποτα όσες απειλές κι αν μας ρίξουν, τόνισαν μετά το πέρας της πανελλαδικής σύσκεψης τους στα Μάλγαρα οι αγρότες.

Πέμπτη και Παρασκευή θα υπάρχει κλείσιμο δρόμων και τελωνείων για να καταλάβει η κυβέρνηση το δίκαιο των αιτημάτων μας, επισήμαναν.

Όπως μεταδίδει το ThessToday.gr, οι εκπρόσωποι των μπλόκων διαμηνύουν ότι η κλιμάκωση αποτελεί αναγκαστική απάντηση στην παρατεταμένη κυβερνητική αδιαφορία και στην πλήρη απουσία πολιτικής βούλησης για ουσιαστικό διάλογο. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά: «Οι δρόμοι δεν είναι δικοί τους, είναι δικοί μας. Τους πληρώνουμε με τη δουλειά και τους φόρους μας».

Νωρίτερα, εκπροσωπώντας το μπλόκο του Ε65 ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας εισηγήθηκε για γενικότερο αποκλεισμό τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως Τέταρτη-Πέμπτη ή Πέμπτη Παρασκευή. «Ο δρόμος εκεί είναι κλειστός και απο μπλόκα που κάνουν και οι αστυνομικοί, να τα στηρίξουμε και τα δικά τους αιτήματα», είπε και πρόσθεσε: «Αυτό που αποφασίσαμε είναι να μεταφέρουμε συναδέλφους αγρότες στο κόμβο στον Μπράλο κ να κόψουμε την Ελλάδα στη μέση. Θα καλέσω τα μπλόκα στερεάς Ελλάδας να πάνε εκεί για 2 μέρες και όντως θα κοπεί η Ελλάδα στη μέση».

Όπως αναφέρει το Thesspost.gr, o πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων Ρίζος Μαρούδας σημείωσε: «Αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση. Να μη κάνουμε πίσω. Να πάμε την Τρίτη που είναι η επιστροφή απ’ τα Φώτα να ανοίξουμε τα διόδια – θα το κάνουμε σαν πρόταση να είναι πανελλαδική δράση. Και Πέμπτη και Παρασκευή σε κεντρικά σημεία, αν αποφασιστεί η κλιμάκωση – γιατί είπαμε θα λειτουργούμε σαν ένα μπλόκο στην Ελλάδα – να πάμε σε αυτά τα στρατηγικά σημεία απαιτώντας από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις.

Μετά από 36 ημέρες είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε. Είμαστε εδώ στα Μάλγαρα για να καταδικάσουμε την προσπάθεια σπίλωσης του αγροτικού κινήματος που εκφράζεται σε πρόσωπα συναδέλφων μας, άδικα και αναίτια. Είμαστε περήφανοι για τον αγώνα μας και την αξιοπρέπειά μας, είμαστε μαζί σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε και δίκιο και τη δύναμη και τη θέληση να επιβάλλουμε το δίκαιό μας».