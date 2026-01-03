Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς στη Νίκαια πραγματοποιείται η προπαρασκευαστική γενική συνέλευση ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας παραμένουν σε ισχύ, ενώ ένδειξη περαιτέρω κλιμάκωσης αποτελεί το νέο κλείσιμο της Περιμετρικής Πάτρας.

«Κάποια αιτήματα των αγροτών έχουν ξεκαθαρίσει απολύτως και άλλα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο του διαλόγου», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Κλιμάκωση από τη Νίκαια

Για τις 6 το απόγευμα μετατέθηκε η γενική συνέλευση των αγροτών στη Νίκαια, μετά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του μπλόκου. Το όργανο αποφάσισε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με πρόταση ακόμη και για κάθοδο τρακτέρ στην Αθήνα για μεγάλο συλλαλητήριο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, εκτός από την εθνική οδό που παραμένει κλειστή εδώ και 34 ημέρες, εξετάζεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού και των παράδρομων. Οι αγρότες της Νίκαιας δηλώνουν πως θα προσέλθουν στην πανελλαδική συνέλευση με πρόταση για 48ωρο αποκλεισμό μετά τα Θεοφάνεια και κάθοδο στην πρωτεύουσα.

Αιφνιδιαστικό μπλόκο στη Θήβα

Αιφνιδιαστικά, οι αγρότες από το μπλόκο της Θήβας έκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η κίνηση διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων, προκαλώντας μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις στην επιστροφή των εκδρομέων.

Η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο της Αγιάς μέχρι τον Ριζόμυλο, καθώς και σε σημεία στον Μπράλο, τη Θήβα και τις Μικροθήβες. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών.

Ξανά κλειστή η Περιμετρική Πάτρας

Η Περιμετρική Πάτρας παραμένει κλειστή από το μεσημέρι, χωρίς πρόθεση επαναλειτουργίας. Αντιπροσωπεία αγροτών της Αχαΐας θα μεταβεί στα Μάλγαρα για να συμμετάσχει στη σύσκεψη και να θέσει τα ζητήματα των τοπικών παραγωγών και κτηνοτρόφων.

Προετοιμασία για την πανελλαδική σύσκεψη

Ανοιχτό παραμένει το μπλόκο στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ενώ στα «Πράσινα Φανάρια» κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» συνεχίζουν να βρίσκονται οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με μηχανοκίνητη πορεία στο Κιλκίς και νέο αποκλεισμό από τις 6 έως τις 10 το βράδυ, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες των Ευζώνων, ενώ έριξαν σανό έξω από το γραφείο του βουλευτή Κιλκίς, Γιώργου Γεωργαντά.

Την ίδια ώρα πρόκειται να συνεδριάσουν για να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις οι αγρότες του μπλόκου που έχει στηθεί στον συνοριακό σταθμό Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας- Βουλγαρίας.

Περισσότερα από 55 μπλόκα αναμένεται να εκπροσωπηθούν στην πανελλαδική σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων, η οποία θεωρείται καθοριστική. Η αποχώρηση αγροτών από τη Χαλκιδική στα Πράσινα Φανάρια παραμένει προς το παρόν η μοναδική διαφοροποίηση.

Οι συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς

«Επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη έξοδος Χριστουγέννων και δεν έχει ολοκληρωθεί η επιστροφή, αναμένεται πολύ μεγάλος όγκος οχημάτων την Κυριακή», ανέφερε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική στις αποφάσεις της Κυριακής από την πλευρά των αγροτών και δεν θα ταλαιπωρηθούν οι συμπολίτες μας στην Εθνική Οδό», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι η μη επιτρεπτή κυκλοφορία θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις.

Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει πως, λόγω των κινητοποιήσεων, εφαρμόζονται προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, «με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Οι εναλλακτικές διαδρομές επικαιροποιούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ ( https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/).