Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα, αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για τα επόμενα βήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις δράσεις τους και να αυξήσουν την πίεση προς την κυβέρνηση. Σήμερα, μετά την ανάπαυλα των εορτών, επιστρέφουν στα μπλόκα τους.

Την ώρα που η κυβέρνηση επαναλαμβάνει την ανάγκη για διάλογο, αρκετοί αγρότες εμφανίζονται διατεθειμένοι να συζητήσουν εκ νέου τα αιτήματά τους. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα για την ικανοποίηση των διεκδικήσεών τους. Τονίζουν πως οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν μετά τις γιορτές.

Στο μπλόκο της Νίκαιας έχει προγραμματιστεί σήμερα γενική συνέλευση, όπου θα καθοριστεί η στάση των αγροτών ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα.

Παράλληλα, καθώς οι αγρότες επιστρέφουν στους δρόμους, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων και την αποφυγή προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.

«Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που λαμβάνονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος και αποσκοπούν στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

«Τα μέτρα αυτά κρίνονται αναγκαία για τη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυθαίρετους αποκλεισμούς οδών», προστίθεται.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βοιωτία και στον ΠΑΘΕ

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην εθνική οδό Αθήνας – Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Βοιωτίας, και ειδικότερα στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας.

Στο Κάστρο, η κυκλοφορία προς Αθήνα εκτρέπεται από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μαρτίνου (125,770η χλμ.) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κάστρου (114,815η χλμ.) μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Στη Θήβα, στην 89,835 χλμ. θέση (Α/Κ Θηβών), η κυκλοφορία πραγματοποιείται επίσης από μία λωρίδα και στα δύο ρεύματα του Α.Θ.Ε. Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να λαμβάνουν υπόψη τις καιρικές συνθήκες και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδίως σε τμήματα με περιορισμένο πλάτος ή εμπόδια.

Εναλλακτικές διαδρομές στον ΠΑΘΕ

Για το ρεύμα προς Αθήνα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), καθώς και των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Όλα τα οχήματα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου. Από εκεί:

– Τα οχήματα έως 3,5 τόνους εισέρχονται στον ΠΑΘΕ είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου είτε από τον Α/Κ Βελεστίνου.

– Τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων κινούνται μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου προς τον Α/Κ Βελεστίνου.

Για το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από τον Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918). Οι οδηγοί εκτρέπονται μέσω του κλάδου εξόδου προς Λάρισα και κινούνται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης και τη λεωφόρο Καραμανλή, επανεισέρχονται δε στον ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή τον Α/Κ Γυρτώνης.

Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη υποχρεούνται να παραμένουν στην αριστερή λωρίδα, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 χλμ./ώρα.

Ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθηνών

Όλα τα οχήματα που κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών και επιθυμούν να εισέλθουν στον ΠΑΘΕ, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα ΙΚΕΑ), θα πρέπει να αναστρέφουν και να εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο:

– Προς Θεσσαλονίκη, μέσω των Α/Κ Πλατυκάμπου ή Γυρτώνης.

– Προς Αθήνα, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες εναλλακτικές διαδρομές.