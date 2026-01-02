Οι αγρότες της Θήβας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και θα προτείνουν κλιμάκωση την Κυριακή. Μεγάλη κίνηση προκλήθηκε λόγω του ότι διέρχονται από μία μόνο λωρίδα οι εκδρομείς.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς σε εναλλακτικές διαδρομές στις εθνικές οδούς. Παρότι στα μπλόκα έχουν ανοίξει λωρίδες κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση των οδηγών έως και την Κυριακή (4/1), παραμένουν σε ισχύ προσωρινά και στοχευμένα μέτρα.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην οδική ασφάλεια, λόγω παρουσίας τρακτέρ και εμποδίων στο οδόστρωμα, και δεν συνιστούν αυθαίρετους αποκλεισμούς δρόμων.