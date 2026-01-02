Την εκτροπή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς από τις εθνικές οδούς σε εναλλακτικές διαδρομές πραγματοποιεί η Τροχαία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι αγροτικές κινητοποιήσεις, παρά το γεγονός ότι οι παραγωγοί έχουν ανοίξει στα σημεία των μπλόκων λωρίδες του οδοστρώματος για την διευκόλυνση των οδηγών μέχρι και την Κυριακή (4/1) που θα συνεδριάσουν εκ νέου.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας, εφαρμόζονται προσωρινά και στοχευμένα κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο. Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που επιβάλλονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας, συνδέονται -όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.- με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, κινητών ή σταθερών εμποδίων και πεζών στο οδόστρωμα. Όπως επισημαίνεται, τα μέτρα αποσκοπούν στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, χωρίς να αποτελούν αυθαίρετους αποκλεισμούς οδών.

Συστάσεις προς τους εκδρομείς

Ενόψει της αυξημένης επιστροφής εκδρομέων το Σαββατοκύριακο, η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με τρόπο που να αποφεύγεται η ταυτόχρονη μαζική επιστροφή. Συνιστάται, όπου είναι δυνατόν, η σταδιακή ή χρονικά μετατοπισμένη επιστροφή για την αποφυγή συμφόρησης.

Παράλληλα, οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εναλλακτικές διαδρομές που ισχύουν κατά περίπτωση. Η ενημέρωση αυτή είναι κρίσιμη για την ασφαλή και ομαλή μετακίνηση των πολιτών.

Διαρκής ενημέρωση και προσοχή στις συνθήκες

Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση, τα σημεία όπου εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται συνεχώς. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω ειδικού μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιπλέον, συστήνεται στους οδηγούς να λαμβάνουν υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε οδικά τμήματα με περιορισμένο πλάτος ή αυξημένα εμπόδια, με προσαρμογή της ταχύτητας και του τρόπου οδήγησης στις συνθήκες.

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για όσο διάστημα διαρκούν οι έκτακτες αυτές συνθήκες, με αποκλειστικό στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηών-Θεσσαλονίκης

Από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Θεσσαλονίκης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, ως ακολούθως:

Κάστρο Βοιωτίας, 114,815 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εισέρχονται από τον κόμβο του Μαρτίνου Φθιώτιδας (125,770 χ/θ Α.Θ.Ε.) στον βόρειο παράδρομο Α.Θ.Ε. και από τον κόμβο του Κάστρου, εισέρχονται ξανά στον Αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Αθήνα. Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε..

Θήβα Βοιωτίας, 89,835 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών).

Η κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και των λεωφορείων, διεξάγεται επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από μία λωρίδα κυκλοφορίας, και προς Αθήνα και προς Λαμία.

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Όλα τα οχήματα κινούνται κανονικά, μέσω του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δυτική Μακεδονία

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας υπενθυμίζεται η απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης που ανακοινώθηκε στις 23-12-2025, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, ότι συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήματος στην Εγνατία Οδό στο 181,1ο χιλ. (Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας) και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα και Κήπους.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Βέροια-Θεσσαλονίκη (ρεύμα προς Κήπους), θα πραγματοποιούν εκτροπή-έξοδο από την Εγνατία Οδό στην έξοδο ( κλαδί Νο 1) του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από την είσοδο του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας (κλαδί Νο 2).

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα (ρεύμα προς Ηγουμενίτσα), θα πραγματοποιούν εκτροπή-έξοδο από την Εγνατία Οδό στην έξοδο (κλαδί Νο 3) του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από την είσοδο του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας (κλαδί Νο 4).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Ελλάδα

Στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο Εθνικό Οδικό στη Δυτική Ελλάδα ισχύουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Ιόνια Οδός

Στα διόδια Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, λόγω τοποθέτησης αγροτικών μηχανημάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε μια λωρίδα ανά κατεύθυνση (Αντίρριο – Ιωάννινα).

Περιμετρική Οδός Πατρών

Στον κόμβο Εγλυκάδας, στην Περιμετρική Οδό Πατρών, λόγω τοποθέτησης αγροτικών μηχανημάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε μια λωρίδα ανά κατεύθυνση (Πύργος – Αθήνα).

Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να προγραμματίζουν τη μετακίνησή τους με τρόπο που να αποφεύγεται η ταυτόχρονη μαζική επιστροφή, εξετάζοντας, όπου είναι εφικτό, το ενδεχόμενο σταδιακής ή χρονικά μετατοπισμένης επιστροφής.

Παράλληλα, οι εκδρομείς καλούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Περαιτέρω συστήνεται, οι οδηγοί να λαμβάνουν υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τον προγραμματισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού τους και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδίως σε οδικά τμήματα με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας ή αυξημένη παρουσία εμποδίων, προσαρμόζοντας την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησής τους στις εκάστοτε συνθήκες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ήπειρο

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου υπενθυμίζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Άρτας και Ακαρνανίας, σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός» στην Ήπειρο:

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη χιλιομετρική θέση 140+891 (Ανισόπεδος Κόμβος Άρτας), όπου θα εκτρέπονται μέσω της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αντιρρίου, ενώ η επανείσοδός τους στην «Ιόνια Οδό» θα γίνεται στον Ημικόμβο Κομποτίου (χιλιομετρική θέση 130+513).

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη χιλιομετρική θέση 130+513 (Ημικόμβος Κομποτίου), όπου θα εκτρέπονται μέσω της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ενώ η επανείσοδός τους στην «Ιόνια Οδό» θα γίνεται στον Ανισόπεδο Κόμβο Άρτας (χιλιομετρική θέση 140+891).