Αποφασισμένοι να περάσουν την Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, δηλώνουν αγρότες σε όλη τη χώρα, συνεχίζοντας αφενός τις κινητοποιήσεις τους.

Παρά την επιμονή τους στα μπλόκα ωστόσο, οι αγρότες αφήνουν από σήμερα 30 Δεκεμβρίου μία λωρίδα ανοιχτή στην εθνική οδό προς Θεσσαλονίκη για τη διευκόλυνση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Στο μπλόκο της Θήβας τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί στην άκρη, επιτρέποντας την κίνηση των οχημάτων από ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Πριν από το Κάστρο Βοιωτίας η Τροχαία έχει δημιουργήσει παράκαμψη για το ρεύμα προς Αθήνα, εκτρέποντας την κυκλοφορία περίπου 8 χιλιόμετρα πριν το Μαρτίνο. Οι οδηγοί κατευθύνονται είτε μέσω Ανθήλης, Αμφίκλειας και Τιθορέας, είτε μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, ώστε να επανέλθουν στην εθνική οδό από τον κόμβο του Κάστρου.

Επιπλέον, έχει δοθεί στην κυκλοφορία η μία λωρίδα της αερογέφυρας της Νίκαιας προς Θεσσαλονίκη.

Στην Καρδίτσα, οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια των Σοφάδων, επιτρέποντας τη διέλευση χωρίς πληρωμή.

Στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα.

Στο Αγγελόκαστρο της Αιτωλοακαρνανίας, ο δρόμος στην Ιόνια Οδό παραμένει κλειστός, ωστόσο οι αγρότες σχεδιάζουν να ανοίξουν και τις δύο λωρίδες αύριο, ενόψει της εξόδου των εκδρομέων.

Η Τροχαία επισημαίνει, ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αναμένεται να ενταθεί η έξοδος των ταξιδιωτών, προειδοποιώντας παράλληλα, ότι οι συνθήκες που επικρατούν στους δρόμους δεν είναι απόλυτα ασφαλείς λόγω των κινητοποιήσεων.

Επεισόδια στα Τρίκαλα

Στα Τρίκαλα, οι αγρότες εισήλθαν με τα τρακτέρ τους στην πόλη, επέδωσαν ψήφισμα και πέταξαν άχυρο έξω από τα γραφεία των βουλευτών Κώστα Σκρέκα, Αθανάσιου Λιούτα και Κατερίνας Παπακώστα. Με την τελευταία είχαν μάλιστα έναν έντονο διάλογο. «Οι βουλευτές δεν είναι παρόντες στα προβλήματα. Να έρθουν, να συζητήσουμε και να βρούμε κάποια λύση», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι αγρότες.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Παπακώστα απάντησε: «Όσοι παραβήκανε το νόμο, θα λογοδοτήσουν κι όσοι πήραν παρανόμως χρήματα, θα κληθούν να τα επιστρέψουν. Από κει και πέρα, όλα τα υπόλοιπα στο γραφείο μου».

Κινητοποιήσεις στο Αγρίνιο

Στο Αγρίνιο, αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησαν έφοδο στο γραφείο του βουλευτή Κωνσταντίνου Καραγκούνη, όπου τους υποδέχθηκε συνεργάτης του. Οι συγκεντρωμένοι πέταξαν στο χώρο σανό, κοπριά και πορτοκάλια. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το πολιτικό γραφείο του Θανάση Παπαθανάση, το οποίο βρήκαν κλειστό.