Αποφασισμένοι να περάσουν την Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, δηλώνουν αγρότες σε όλη τη χώρα, συνεχίζοντας αφενός τις κινητοποιήσεις τους.
Παρά την επιμονή τους στα μπλόκα ωστόσο, οι αγρότες αφήνουν από σήμερα 30 Δεκεμβρίου μία λωρίδα ανοιχτή στην εθνική οδό προς Θεσσαλονίκη για τη διευκόλυνση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.
Στο μπλόκο της Θήβας τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί στην άκρη, επιτρέποντας την κίνηση των οχημάτων από ένα ρεύμα κυκλοφορίας.
Πριν από το Κάστρο Βοιωτίας η Τροχαία έχει δημιουργήσει παράκαμψη για το ρεύμα προς Αθήνα, εκτρέποντας την κυκλοφορία περίπου 8 χιλιόμετρα πριν το Μαρτίνο. Οι οδηγοί κατευθύνονται είτε μέσω Ανθήλης, Αμφίκλειας και Τιθορέας, είτε μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, ώστε να επανέλθουν στην εθνική οδό από τον κόμβο του Κάστρου.
Επιπλέον, έχει δοθεί στην κυκλοφορία η μία λωρίδα της αερογέφυρας της Νίκαιας προς Θεσσαλονίκη.
Στην Καρδίτσα, οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια των Σοφάδων, επιτρέποντας τη διέλευση χωρίς πληρωμή.
Στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα.
Στο Αγγελόκαστρο της Αιτωλοακαρνανίας, ο δρόμος στην Ιόνια Οδό παραμένει κλειστός, ωστόσο οι αγρότες σχεδιάζουν να ανοίξουν και τις δύο λωρίδες αύριο, ενόψει της εξόδου των εκδρομέων.
Η Τροχαία επισημαίνει, ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αναμένεται να ενταθεί η έξοδος των ταξιδιωτών, προειδοποιώντας παράλληλα, ότι οι συνθήκες που επικρατούν στους δρόμους δεν είναι απόλυτα ασφαλείς λόγω των κινητοποιήσεων.
Επεισόδια στα Τρίκαλα
Στα Τρίκαλα, οι αγρότες εισήλθαν με τα τρακτέρ τους στην πόλη, επέδωσαν ψήφισμα και πέταξαν άχυρο έξω από τα γραφεία των βουλευτών Κώστα Σκρέκα, Αθανάσιου Λιούτα και Κατερίνας Παπακώστα. Με την τελευταία είχαν μάλιστα έναν έντονο διάλογο. «Οι βουλευτές δεν είναι παρόντες στα προβλήματα. Να έρθουν, να συζητήσουμε και να βρούμε κάποια λύση», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι αγρότες.
Από την πλευρά της, η Κατερίνα Παπακώστα απάντησε: «Όσοι παραβήκανε το νόμο, θα λογοδοτήσουν κι όσοι πήραν παρανόμως χρήματα, θα κληθούν να τα επιστρέψουν. Από κει και πέρα, όλα τα υπόλοιπα στο γραφείο μου».
Κινητοποιήσεις στο Αγρίνιο
Στο Αγρίνιο, αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησαν έφοδο στο γραφείο του βουλευτή Κωνσταντίνου Καραγκούνη, όπου τους υποδέχθηκε συνεργάτης του. Οι συγκεντρωμένοι πέταξαν στο χώρο σανό, κοπριά και πορτοκάλια. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το πολιτικό γραφείο του Θανάση Παπαθανάση, το οποίο βρήκαν κλειστό.
Με κυρώσεις το Plan B της κυβέρνησης
Η κυβέρνση από την πλευρά της σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους αγρότες, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο σε συνέντευξη του για αγρότες – τραμπούκους, που δεν αφήνουν συναδέλφους τους να πάνε σε διάλογο, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απειλεί με πρόστιμα τους αγρότες που έχουν τρακτέρ στις εθνικές οδούς.
Το «Plan B» της κυβέρνησης σε περίπτωση που συνεχιστεί το αδιέξοδο, προβλέπει ακόμη και πρόστιμα στα τρακτέρ που βρίσκονται στις εθνικές οδούς, όπως άφησε να εννοηθεί σαφώς ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεις ή μπορεί να εκπονηθούν καινούργιες διατάξεις, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα αποφασίσει η κυβέρνηση», υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Οι αγρότες κάνουν λόγο για εκφοβισμό και τρομοκράτηση και διαμηνύουν, ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν στάση. Διαμηνύουν επίσης, ότι δεν πρόκειται να κάνουν «πίσω».
Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση
Έντονες είναι οι αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. «Ο πρωθυπουργός επανήλθε με απειλές. Με τελεσίγραφα και απειλές ειλικρινής διάλογος δεν μπορεί να γίνει. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να σταματήσει την απόπειρα εκφοβισμού του αγροτικού κόσμου», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
«Δεν μπορεί από την ασφάλεια της πρωθυπουργικής καρέκλας να τραμπουκίζει αυτός τους αγρότες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.
«Ο πρωθυπουργός της χώρας ως τραμπούκος που τραμπουκίζει έναν ολόκληρο λαό επί έξι ολόκληρα χρόνια, σήμερα μιλάει για τραμπούκους που δήθεν τραμπουκίζουν κάποιους δήθεν αγρότες», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
«Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη», τονίζει το ΚΚΕ.
Την ίδια ώρα, ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας που ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνει αθώος και κατέθεσε μήνυση για διαρροή προσωπικών δεδομένων.
Ο Κώστας Ανεστίδης, αγροτοσυνδικαλιστής που επίσης ελέγχεται, είπε πως εκείνος που του υπέδειξε, πώς να λαμβάνει πλαστές επιδοτήσεις, ήταν ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Θεοφάνης Παππάς.